Grüne Wien/ Seitz: Oktoberfest-Imitat auf der Kaiserwiese: SPÖ-Spektakel ohne Rücksicht auf Bevölkerung und Natur?

Wien (OTS) - Das volkstümliche Bierfest auf der Kaiserwiese im Wiener Prater hat einen neuen Veranstalter. Dieser plant die Veranstaltung mit 400.000 Besucher:innen an 18 Tagen ab 22. September durchzuführen, ohne wie angekündigt die Bevölkerung vor Ort irgendwie einzubinden.

Bernhard Seitz, Bezirksvorsteher-Stellvertreter (Grüne): “Dass die Bedürfnisse der Bevölkerung und der Natur bei dieser Veranstaltung ignoriert werden, muss unbedingt verhindert werden. Nicht nur die Menschen im Bezirk müssen vor Dauerlärm geschützt werden, sondern auch Haus- und vor allem Wildtiere im Prater.

Die Prater Hauptallee muss – nicht nur aus Gründen der Verkehrssicherheit – vollständig für die Bevölkerung freigehalten werden, sie darf nicht als Taxi-Zone oder Lagerplatz verwendet werden.“

Seitz weiter: „Bezirksvorsteherin Uschi Lichtenegger hatte umfangreiche Baumschutz- und Verkehrssicherheitsmaßnahmen gegenüber dem bisherigen Veranstalter durchgesetzt, dieser Standard muss auch in Zukunft gelten.

Dazu zählen unter anderem ein Baumsachverständiger, der dafür sorgt, dass Bäume nicht geschädigt werden, die Freihaltung der Prater Hauptallee um die Sicherheit der Erholungssuchenden zu schützen, sowie eine Beschränkung der Sperre der Kaiserwiese auf so wenige Tage wie möglich“, so Seitz.

Thomas Waldner, Geschäftsführer des neuen Oktoberfest-Imitats, hatte jahrelang das Donauinselfest für die SPÖ organisiert. Zu Gunsten seiner neuen Firma wurde der bisherige Veranstalter ohne Begründung rausgeschmissen. Schenkt sich die SPÖ selbst ein weiteres Großevent im öffentlichen Raum?

Dass es sich um eine Veranstaltung auf Privatgrund handeln würde, ist dabei höchstens formal richtig. Tatsächlich wird die Kaiserwiese von der Prater Wien GmbH verwaltet, die wiederum nur das macht, was SPÖ-Stadtrat Hanke will.

