Forschen, ausprobieren, entdecken! – 21. Mai 2022 ist Tag der offenen Tür der Vetmeduni

Wien (OTS) - Studieninteressierte, Tierfreunde und Forschungsbegeisterte können sich Samstag, den 21. Mai 2022 vormerken. An diesem Tag öffnet die Veterinärmedizinische Universität Wien ihre Pforten und Besucher:innen sind eingeladen, von 10:00 bis 17:00 Uhr einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Führungen, Tierkliniken, Kinderprogramm und eine praktische Prüfungssimulation für Studieninteressierte sind nur einige Highlights des vielfältigen Angebotes. Der Eintritt ist natürlich frei!

Nach pandemiebedingter Zwangspause im Vorjahr ist es endlich wieder soweit: Unter dem Motto „Tierisch was los“ kann man am Samstag, den 21. Mai 2022 von 10:00 bis 17:00 Uhr die einzige veterinärmedizinische, akademische Bildungs- und Forschungsstätte Österreichs am Campus in Floridsdorf entdecken.

Bei Führungen durch Operationssäle und Ställe für Klein- und Großtiere gewinnen Besucher:innen Einblick in die tägliche Arbeit der Tierkliniken, Forschungseinrichtungen und Institute. Auch die Physiotherapie für Hunde, die Notfallambulanz und Anästhesie laden zu einem Besuch ein. Außerdem gibt es spannende Stationen wie „Tiere am Bauernhof“, die Geburtensimulation eines Kalbes sowie „Kuhle Technologien im Rinderstall“.

Forschung vor den Vorhang geholt

Am Tag der offenen Tür präsentiert die Vetmeduni ihre vielfältigen Forschungs- und Tätigkeitsfelder. So ist etwa das Wolfsforschungszentrum (WSC) eine wissenschaftliche Einrichtung der Vetmeduni und präsentiert am 21. Mai die jahrtausendealte Beziehung zwischen Wolf, Hund und Mensch. Außerdem gibt es Infos über das breit gefächerte Studienangebot. Studieninteressierte können dieses Jahr schon vor dem Studium ihr Wissen an einer praktischen veterinärmedizinischen Prüfung beweisen: Eine interaktive Station bietet die Chance, sich an Testaufgaben angehender Tiermediziner:innen zu versuchen.

Kinder, macht mit!

Wie gewinnt man DNA aus einer Tomate und wer sind die heimlichen Helden in der Käseproduktion? Für den wissbegierigen Nachwuchs bietet die Vetmeduni wieder ein buntes Programm zum Erkunden und Mitmachen. Neben Spiel- und Rätselstationen entdecken junge Besucher:innen auf der Mikroskopierinsel spannende Welten und Lebewesen, die wir mit freiem Auge nicht sehen können.

Stofftiere verarzten, impfen und abhören: In der Stofftierambulanz legen Kinder selbst Hand an, versorgen Wunden und erfahren auf spielerische Art und Weise, wie tierärztliche Untersuchungen ablaufen.

Weitere Highlights:

Schöne Träume für Hund und Katze – Anästhesie für Kleintiere

Wenn Hunde humpeln – Ein Besuch in der Physiotherapie

Röntgen, Ultraschall, CT & MRT –Bildgebende Diagnostik für Tiere

Knochen, Zähne, Hufe – Anatomie zum Anfassen

Bunt, beliebt, bedroht – Fische und Frösche der Tropen

Kobolde der Nacht – Siebenschläfer und Co.

Führungen gibt es u.a. am Uni-Campus, im Anatomie- und Pathologiemuseum und zur Technologieplattform VetCore

Für ein umfangreiches kulinarisches Angebot sorgen mehrere Foodtrucks bzw. Essensstände mit Wraps, Burger, regionalen Köstlichkeiten, Eis, Kaffee und anderen Erfrischungsgetränken.

Die Alumni-Lounge lädt heuer erstmals zum Netzwerken ein, u. a. gibt es exklusiv für Absolvent:innen der Vetmeduni einen Vortrag zur Tierseuchenbekämpfung des Österreichischen Bundesheeres (Anmeldung bis 17. Mai 2022).

Anreise: Da es kaum Parkplätze in der Umgebung gibt, empfehlen wir öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

U6 bis Floridsdorf, Straßenbahnlinie 25 oder 26 bis Josef Baumann-Gasse/Veterinärmedizinische Universität



U1 bis Kagraner Platz, Straßenbahnlinie 26 bis Josef Baumann-Gasse/Veterinärmedizinische Universität



U1 bis Kagran, Buslinie 27A oder Straßenbahnlinie 25 bis Josef Baumann-Gasse/Veterinärmedizinische Universität

Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie die aktuell geltenden COVID-19-Maßnahmen der Vetmeduni! Informationen dazu finden Sie auf der Website der Vetmeduni.



Es ist nicht gestattet, Tiere auf das Universitätsgelände mitzunehmen. Ausgenommen davon sind nur Patienten, gesondert registrierte Hunde Universitätsangehöriger sowie zertifizierte Assistenzhunde.

Mehr Informationen zum Tag der offenen Tür der Vetmeduni finden Sie unter https://www.vetmeduni.ac.at/infos/tag-der-offenen-tuer

