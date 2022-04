„Own the Unownable:" Mintus bietet Anlegern die Möglichkeit, Aktien zu kaufen und in zeitgenössische Werke zu investieren, von Warhol bis Condo

London (ots/PRNewswire) - Mintus, die neue Online-Plattform für Kunstinvestitionen, bietet eine neue Möglichkeit, Aktien zu kaufen und in außergewöhnliche zeitgenössische Kunst zu investieren, die den jährlich 65 Milliarden Dollar schweren Kunstmarkt erschließt

Die ersten verfügbaren Kunstwerke sind ikonische Gemälde von Andy Warhol und George Condo, weitere Werke etablierter und aufstrebender Künstler werden folgen

Mintus, eine neue Kunstinvestitionsplattform, die Anlegern die Möglichkeit bietet, in hochwertige moderne und zeitgenössische Kunst zu investieren, geht heute an den Start. Die Anleger können Anteile an einem britischen Unternehmen erwerben, das das Kunstwerk direkt besitzt und verwaltet. Gemälde von Andy Warhol und George Condo sind die ersten beiden Werke, die von Mintus präsentiert werden. Mintus ist die erste Plattform dieser Art im Vereinigten Königreich, die von der Financial Conduct Authority zugelassen und reguliert wird. Im Laufe des Jahres 2022 werden den Anlegern von Mintus Gemälde im Wert von über 200 Millionen Dollar angeboten, sowohl einzeln als auch in Form von kuratierten Kunstportfolios.

Das erste herausragende Gemälde auf der Mintus-Plattform wird ein Selbstporträt von Andy Warhol aus dem Jahr 1966 sein, das einen Preis von 5 Millionen US-Dollar hat und im letzten Monat von einem unabhängigen, führenden Gutachter auf 6,8 Millionen US-Dollar geschätzt wurde. Bei dem anderen Gemälde handelt es sich um George Condos The Outcast aus dem Jahr 2018, das mit 2,775 Mio. US-Dollar bewertet wurde und im letzten Monat einen Wert von 3 Mio. US-Dollar hatte. Beide Gemälde sind außergewöhnliche Beispiele für die charakteristischen Stile der beiden Künstler.

Warhols Selbstporträt befindet sich seit 1991 in einer Privatsammlung und wurde zuletzt 2003 ausgestellt. Indem Mintus das seit 31 Jahren erstmalig auf dem Markt befindliche Werk nun der Öffentlichkeit zur Investition anbietet, eröffnet sich die Chance für all jene, die nach alternativen Möglichkeiten der Geldanlage suchen, Aktien zu besitzen und in ein ikonisches Kunstwerk des legendären Pop-Künstlers zu investieren.

George Condo ist einer der gefragtesten Künstler auf dem Markt, der sich stark von Pablo Picasso inspirieren und beeinflussen ließ. Er erweckt seine Figuren und Kompositionen durch Originalität und Witz zum Leben. Die visuell fesselnde Komposition von The Outcast bietet Anlegern die einmalige Gelegenheit, Aktien zu besitzen und in ein beeindruckendes Werk von Condo zu investieren.

Brett Gorvy, Advisory Board Member von Mintus und Chefkurator, sagte:

„Andy Warhol und George Condo gehören zu den begehrtesten und gefragtesten zeitgenössischen Künstlern, die heute gesammelt werden. Ihre Märkte sind sehr international und beide Künstler erleben derzeit einen neuen Popularitätsschub durch große Museumsretrospektiven und Rekordpreise bei Auktionen."

Bisher war der Zugang zu hochwertiger, ikonischer Kunst in erster Linie auf ausgewählte Personen und Institutionen beschränkt. Mintus macht dies über seine hochmoderne Online-Investitionsplattform nun für alle qualifizierten Anleger möglich.

Zeitgenössische Kunst hat in den letzten 25 Jahren eine jährliche Rendite von 14 % gegenüber 9,5 % beim S&P 500 erzielt. In ähnlicher Weise erzielten die 411 Werke von Andy Warhol, die zwischen 2003 und 2017 mehrfach versteigert wurden, eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 14,2 %.

Die Ermöglichung des gemeinsamen Besitzes von Kunst durch den Besitz von Anteilen an einem Unternehmen, das die Kunst erwirbt, die so genannte „Fractionalisation", kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Menschen zunehmend in die „Shared Economy" investieren - ein Trend, der das Finanzwachstum im nächsten Jahrzehnt und darüber hinaus prägen wird.

Nicky Clark, geschäftsführender Direktor der Fine Art Division von Mintus, sagte:

„Fractional Ownership of Art öffnet die Branche, indem es Anlegern ermöglicht, ein Stück des Kunstmarktes zu besitzen. In den letzten Jahren haben wir beobachtet, dass Anleger zunehmend nach alternativen Anlagestrategien suchen, um risikobereinigte Renditen zu erzielen. Wir freuen uns, ihnen eine neue Möglichkeit anzubieten, Zugang zu einer leidenschaftsmotivierten Anlageklasse zu erhalten."

Hinweis für die Redaktion

Alle Kunstwerke, die von Experten ausgewählt und von Mintus als Gemeinschaftseigentum angeboten werden, unterliegen einer unabhängigen Überprüfung und Bewertung. Die Kunstwerke werden in einem sicheren und spezialisierten Kunstlager aufbewahrt. Zu den qualifizierten Anlegern gehören zertifizierte vermögende Anleger und selbstzertifizierte erfahrene Anleger. Die Anleger können sich im Rahmen des Anmeldeverfahrens zertifizieren lassen.

Mintus wird die Kunstinvestitionen bis zu ihrem endgültigen Verkauf aktiv verwalten, um den Anlegern den Ausstieg aus der Investition zu ermöglichen.

Mintus verfügt über erfahrene Persönlichkeiten aus den Bereichen Investment Management, Technologie und Kunst, die das Managementteam, das Leadership Board und den Beirat bilden:

· Maarten Slendebroek, Chairman von Mintus und Member of the Board. Er ist der derzeitige Vorsitzende von Robeco, dem führenden europäischen ESG-Manager. Davor war er von 2014 bis 2019 CEO bei Jupiter Fund Management.

· Tamer Ozmen, Gründer und Vorstandsvorsitzender von Mintus. Er war eine leitende Führungskraft bei Microsoft und leitete die UK Services. Zuvor gehörte er zu dem Team, das Priceline.com (jetzt Bookings Holding Inc) gründete, startete und an die Börse brachte.

· Nicky Clark, Managing Director der Kunstabteilung von Mintus. Zuvor war er Business Director in der Abteilung für zeitgenössische Kunst bei Sothebyʼs in New York. Er arbeitete an einer Reihe von Auktionen mit, darunter 2019 die 50-Millionen-Dollar-Verkäufe von Francis Bacons „Study for a Head" und Mark Rothkos „Untitled".

· Brett Gorvy, Mintus Advisory Board Member und Chefkurator von Mintus. Brett ist geschäftsführender Gesellschafter von LGDR, einer der weltweit führenden Galerien für zeitgenössische Kunst und kreative Kollaborationen. Als Vorsitzender und internationaler Leiter für Nachkriegs- und zeitgenössische Kunst bei Christieʼs war er ein früher Pionier des Booms der zeitgenössischen Kunst.

Zu den Board Membern gehören auch: Chris Kaladeen, Leiter des Versicherungs- und Investment-Management-Bankgeschäfts von Rothschild & Co, und Daglar Cizmeci, Executive Chairman eines Augmented-Reality- und Metaverse-Unternehmens. Dem Advisory Board gehört auch Tad Smith an, ehemaliger Präsident und CEO von Sothebyʼs und ehemaliger CEO von Madison Square Garden.

Alle Einzelheiten über die Investition und die Risiken sind in den Investitionsunterlagen enthalten, die allen qualifizierten Anlegern zur Verfügung stehen, die den Anmeldeprozess bei Mintus erfolgreich abgeschlossen haben. Die Anleger werden auf die folgenden Hauptrisiken aufmerksam gemacht:

· Liquidität. Die von den Anlegern gehaltenen Anteile werden nicht an einer anerkannten Wertpapierbörse gehandelt. Investitionen sind langfristig angelegt. Mintus kann in Zukunft Sekundärtransaktionen mit Aktien über seine Website zulassen.

· Risiko des Verlustes. Alle Anlagen in Aktien sind mit einem hohen Risiko verbunden, und eine Entschädigung für den Verlust der Anlage ist nicht möglich.

· Mangelnde Diversifizierung. Die von den Anlegern gehaltenen Anteile stellen eine Beteiligung an einem bestimmten, vorab identifizierten Kunstwerk dar, und die vergangene Wertentwicklung des Kunstmarktes, des Werks eines bestimmten Künstlers oder eines bestimmten Kunstwerks ist kein verlässlicher Indikator für dessen künftige Wertentwicklung.

Mintus Trading Limited ist von der Financial Conduct Authority unter der Firmenreferenznummer 942522 zugelassen und reguliert.

