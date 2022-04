Schutzschirm für Kinder und Jugendliche

Kinderfreunde fordern Maßnahmen zur Entlastung junger Menschen

Wien (OTS) - Kinder und Jugendliche erleben gerade eine massiv belastende Zeit. Ihr Leben wird von mehreren Krisen (Pandemie, Krieg, Klimakatastrophe) gebeutelt, die enorme Sorgen und Ängste mit sich bringen. Eine kürzlich von SORA und Ö3 veröffentlichten Studie zeigt: Mehr als die Hälfte der dort befragten jungen Menschen empfinden sich als “Generation Dauerkrise”.

55% der Schüler*innen leiden an depressiven Symptomen oder Ängsten, etwa ein Viertel leidet unter Schlafstörungen und 16% haben Suizidgedanken.

“Rat auf Draht” berichtet von einem Anstieg von Anrufen aufgrund psychischer Erkrankungen um 45% und bei Anfragen zum Thema Suizid von einem Anstieg um 20%.

Jedes 3. Kind und jede*r 3. Jugendliche, in Summe 1 Million junger Menschen, leiden aktuell unter psychischen Problemen.

Angesichts dieser Zahlen orten die Kinderfreunde dringenden Handlungsbedarf, um Kindern und Jugendlichen akut zu helfen, sie langfristig zu unterstützen und Langzeitfolgen abzufangen.

Der ‚Schutzschirm‘, den die Kinderfreunde aufspannen wollen, umfasste ein breitgefächertes Maßnahmenpaket für junge Menschen: „Unser Ansatz ist ein ganzheitlicher. Natürlich geht es ganz stark um den Schutz der Gesundheit von jungen Menschen. Wir wissen aber auch, wie wichtig ein kindgerechtes Bildungssystem, die Teilhabe am kulturellen und gesellschaftlichen Leben und die Möglichkeit sich zu erholen sind. In all diesen Bereichen schlagen wir ganz konkrete Maßnahmen vor, die das Leben von Kindern und Jugendlichen wieder ein bisschen leichter machen werden“, erklärt Daniela Gruber-Pruner, Bundesgeschäftsführerin & Kinderrechteexpertin der Kinderfreunde.

„Es ist enorm wichtig, dass junge Menschen sich als selbstwirksam erleben. Mit der Möglichkeit, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, Kultur zu erleben oder sich in Vereinen zu engagieren, geben wir ihnen diese Möglichkeit wieder zurück und laden sie dazu ein. Das aktive Einbringen fördert die Selbstwirksamkeit von Kindern und Jugendlichen. Und noch mehr. Es lässt ein Bild vom inneren Ich entstehen. Ein Bild, das sagt ‚du kannst es!‘, ‚du schafft es‘, ‘ du kannst was bewirken‘“. Das ist es, was Kinder und Jugendliche dringend brauchen, um nicht in einem resignativen Dauerzustand zu bleiben“, erklärt Dunja Baux, Psychologin und Kinderschutzexpertin der Kinderfreunde die Initiative. „Junge Menschen brauchen jetzt dringend Highlights in ihrem Leben, um sich als Generation Aufbruch zu fühlen.“

„Die vergangenen beiden Jahre waren geprägt von kurzfristiger, teils chaotischer Krisenpolitik. Die Situation und die Bedürfnisse von jungen Menschen wurden maximal gestreift. Jetzt muss endlich nachhaltig geplant und im besten Interesse von Kindern und Jugendlichen gehandelt werden. Wir erwarten uns, dass die Regierung mit derselben Entschlossenheit, wie sie die Rettungspakete für die Wirtschaft angekündigt hat, nun das Leben für junge Menschen wieder leichter macht“, so Jürgen Czernohorszky zur Krisenpolitik der Regierung. „Die Situation von Kindern und Jugendlichen in Österreich ist alarmierend. Es gibt irrsinnig viel zu tun, um Kindern wieder Hoffnung zu geben.“

Einige Forderungen aus dem Maßnahmenpaket – Schutzschirm für Kinder & Jugendliche:

Gesundheit schützen

Impfangebot in allen Bildungseinrichtungen durch Schulärzt*innen

Ernsthaftes Testsystem in allen Schulen & Kindergärten



Druck aus Schule nehmen

Ziffernnoten aussetzen und alternative Leistungsbeurteilung implementieren

Abschaffung der Matura als punktuelle Leistungsbeurteilung

Massiv mehr Ressourcen ins Bildungssystem

Freizeit ermöglichen

gratis Sport, Musik & Kultur in Vereinen – Kostenersatz für Vereine

Gutschein für unbeschwerte Ferien - Zwei Wochen kostenloser Urlaub für jedes Kind

Kostenloses Klimaticket für junge Menschen im Sommer



Psychologisch unterstützen

massiv Ressourcen in mobile und stationäre Teams

Verdopplung der Therapieplätze

Weitere Informationen & Pressefotos: www.kinderfreunde.at/schutzschirm

