„Starmania 22“ bei fünfter Finalshow am 22. April in ORF 1 erstmals mit Live-Band

„Starmaniacs“ singen ab 20.15 Uhr je einen deutschen und einen englischen Song

Wien (OTS) - Die Osterpause ist vorbei – die „Starmaniacs“ kehren auf die größte TV-Bühne des Landes zurück! In der fünften Finalshow von „Starmania 22“ am Freitag, dem 22. April 2022, geben die verbliebenen sechs Kandidaten bzw. die Kandidatin live ab 20.15 Uhr in ORF 1 alles, um das Publikum bestens zu unterhalten. Sie singen dabei jeweils einen deutschen und einen englischen Titel – ihre Songs reichen von Mark Forster bis Justin Bieber. Zu überzeugen gilt es in dieser Woche das Publikum, das drei Starmaniacs, die sie besonders begeistern, mittels Televoting in die nächste Runde schickt. Im Studio werden die zwei Solo-Songs je „Starmaniac“ von der Fix-Jury, „Amadeus“-Preisträger Josh. sowie Artistin und Model Lili Paul-Roncalli, und Gastjurorin Lisa Pac beurteilt. Die Fix-Jury vergibt außerdem ihr allerletztes „Jury-Ticket“ bei „Starmania 22“. Ebenfalls feste Bestandteile der Show: Moderatorin Arabella Kiesbauer, die die „Starmaniacs“ und das Publikum durch den Abend begleitet, sowie Ö3-Star Philipp Hansa, der Zusatzinformationen sowie den einen oder anderen flotten Spruch beisteuert.

Die Kandidatin und die Kandidaten der fünften Finalshow am 22. April, live ab 20.15 Uhr in ORF 1, (in alphabetischer Reihenfolge) und ihre Songs:

Judith Lisa Bogusch: Die 21-jährige Studentin der Medienmusik wohnt in Wien und stammt aus Matrei in Osttirol. Sie performt „194 Länder“ von Mark Forster und „Sober“ von Demi Lovato.

Stefan Eigner: Der 22-jährige Wiener ist Sänger und Karaoke-DJ. Er gibt „Musik sein“ von Wincent Weiss und „Watermelon Sugar“ von Harry Styles zum Besten.

Daniel Fink: Der 26-jährige Tiroler ist Pfleger und Musiker. Er steht mit „Keine ist wie du“ von Gregor Meyle und „Iris“ von den Goo Goo Dolls auf der Bühne.

Martin Furtlehner: Der 24-jährige Medizinstudent und Musiker stammt aus Ardagger Stift in Niederösterreich. Seine Songs sind „So soll es bleiben“ von Ich + Ich sowie „Drunk in the Morning“ von Lukas Graham.

Sebastian Holzer: Der 21-jährige Student der Gesundheits- und Krankenpflege stammt aus Payerbach in Niederösterreich und geht mit „Nur noch kurz die Welt retten“ von Tim Bendzko und „Think About Things“ von Daði Freyr an den Start.

Lukas Meusburger: Der 20-jährige Student kommt aus Bizau in Vorarlberg. Seine Songs sind „Halt dich an mir fest“ von Revolverheld und „Love Yourself“ von Justin Bieber.

„Starmaniacs“ mit je zwei Solo-Songs und Live-Band auf der Bühne

Nach einer einwöchigen Osterpause kehren die sechs verbliebenen „Starmaniacs“ mit je zwei Solo-Songs, einem deutschen und einem englischen Titel, auf die Bühne zurück. Das Publikum ermittelt nach den Auftritten durch ein Televoting seine drei Favoriten. Die fixe Jury hat außerdem ein letztes Mal mittels „Jury-Ticket“ die Möglichkeit, eine Teilnehmerin oder einen Teilnehmer in die nächste Runde zu schicken. Ab der fünften Finalshow singen die Starmaniacs gemeinsam mit einer Live-Band, es gibt kein „Friendship-Ticket“ mehr.

„Starmania 22“ in den ORF-Radios: Ö3-Podcast und die FM4 „Starmanics“

Was passiert bei Österreichs größter musikalischer Talentsuche hinter dem Show-Vorhang? Ö3 schaut und hört ganz genau hin: Martin Krachler und Max Bauer begleiten die „Starmaniacs“ backstage und ganz persönlich. Die Highlights rund um die freitägliche TV-Sendung gibt es im Ö3-„Supersamstag“ (von 6.00 bis 12.00 Uhr). Längere Interviews, persönliche Einblicke und die Top-Themen der „Starmaniacs“ sind im offiziellen „Starmania“-Podcast zu hören – immer ab Samstagnachmittag auf der Ö3-Website und in der ORF-Radiothek (https://radiothek.ORF.at/). Auf FM4 betrachten Alica Ouschan, Mimi Gstaltner und Philipp Emberger „Starmania 22“ durch die gelbe Brille. Jeden Freitag stehen von 21.00 bis 22.00 Uhr alles rund um die beliebte Castingshow und ein Blick hinter die Kulissen auf dem FM4-Programm. Von 22.00 bis 23.00 Uhr lassen die FM4-Superfans die Show Revue passieren und widmen sich den Highlights des Abends – von „leider geil“ bis „leider nein“. Unter #fm4starmanics teilen die FM4-Hörerinnen und -Hörer ihre Gedanken zur Show.

Dabei sein auf mein.ORF.at

Die Mitmach-Seite mein.ORF.at erweitert das Online-Angebot rund um „Starmania 22“ und bietet mit laufend neuen Aktionen, unterhaltsamen Spielen für die Show und interaktiven Elementen die perfekte Begleitung für den TV-Abend. Fans können mit eigenen WhatsApp-Sticker-Paketen und digitalen Autogrammkarten ihre Unterstützung für die „Starmaniacs“ zeigen. Mit dem „Starmania“-Scoreboard schlüpft das Publikum in die Rolle der Jury und bewertet die Auftritte der Kandidatinnen und Kandidaten. Bei einem Slider-Puzzle haben Interessierte die Möglichkeit, ein Gruppenbild der „Starmaniacs“ zusammenzubauen. Besonders geschickte Personen können sich auch an schwereren Puzzles versuchen.

„Starmania 22“ umfassend barrierefrei

„Starmania 22“ wird umfassend barrierefrei in ORF 1 ausgestrahlt. Wie bereits bei der vorhergehenden Staffel der ORF-Show stehen für gehörlose und hörbehinderte Zuschauerinnen und Zuschauer im ORF TELETEXT auf Seite 777 sowie in der ORF-TVthek Live-Untertitel zur Verfügung. Der Audiokommentar für das blinde und sehbeeinträchtigte Publikum wird live von den erfahrenen Blindenkommentatoren Sebastian Aster, Sebastian Kaufmann, Wolfgang Slavik, Bernd Kainz und Johannes Kloiber-Karner gesprochen und auf der zweiten Tonspur übertragen, einzustellen über die Fernbedienung.

