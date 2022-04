Hietzing: Friedhofsführung „Auch Ärzte leben nicht ewig“

Anmeldung für Sonntag, 24.4. per SMS an 0676/54 88 5 88

Wien (OTS/RK) - Derzeit zeigt das Bezirksmuseum Hietzing (13., Am Platz 2) eine Ausstellung zum Thema „Medizin in Hietzing“. In Kooperation mit dem Museum veranstaltet die Kultur-Initiative „HIETZINGkultur“ am Sonntag, 24. April, einen Spaziergang auf dem Friedhof Hietzing (13., Maxingstraße 15). Bei der Führung erinnert der Geschichtskundige Klaus Daubeck an verdienstvolle Mediziner aus alten Zeiten und sucht mit den Teilnehmer*innen die Gräber der verstorbenen Doktoren auf. Der Rundgang hat den Titel „Auch Ärzte leben nicht ewig“ und fängt um 14.30 Uhr beim Tor 2 der Begräbnisstätte (Treffpunkt: „Großes Friedhofskreuz“) an. Das Publikum muss die aktuellen Corona-Regelungen beachten. Spenden der Besucher*innen sind willkommen. Eine Anmeldung zur Führung ist notwendig: SMS an 0676/54 88 5 88 (Kennwort: Ärzte, Name der Anmelder*innen, Anzahl der Personen).

Vom Zahnarzt des Kaisers bis zum Begründer des ersten Kinder-Spitals erstrecken sich Daubecks Schilderungen. Informationen über die Sonder-Ausstellung im Museum erteilt der ehrenamtlich wirkende Leiter, Ewald Königstein: Telefon 877 76 88 (Mittwoch und Samstag: Nachmittag) bzw. E-Mail bm1130@bezirksmuseum.at. Umfassende Angaben über den Friedhof Hietzing sind im Internet nachlesbar: www.friedhoefewien.at/friedhof-hietzing.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Hietzing: www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 13. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/hietzing/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse