Der Österreichische Kabarettpreis am 22. April in ORF 1

Publikumspreis für die „Science Busters“

Wien (OTS) - Die Verleihung des Österreichischen Kabarettpreises geht am Freitag, dem 22. April 2022, um 23.25 Uhr in ORF 1 über die Bühne. Die „Science Busters“ erhalten zum zweiten Mal den Publikumspreis. Der diesjährige Hauptpreis geht an Josef Hader für „Hader On Ice“, der Förderpreis an Malarina für ihr Programm „Serben sterben langsam“, der Programmpreis an Berni Wagner für „Galápagos“ und der Sonderpreis an Christoph & Lollo. Durch den Abend führen Magda Leeb und Gregor Seberg. Der Österreichische Kabarettpreis wurde am 22. März im Rahmen einer feierlichen Gala im Globe Wien an die Preisträger/innen überreicht.

Zweiter Publikumspreis für die „Science Busters“

Beim diesjährigen Publikumspreis, der bereits zum sechsten Mal vergeben wurde, waren insgesamt zwölf Kabarett- und Comedy-TV-Formate nominiert, darunter zehn ORF-Produktionen. Das Publikum wählte in einem Online-Voting zum bereits zweiten Mal die „Science Busters“ als beliebteste Sendung. Damit ist das – nach zwei Auszeichnungen für „Was gibt es Neues?“ und je eine für „Wir sind Kaiser“ und „Gute Nacht Österreich“ – bereits der sechste Preis für ein ORF-Format.

Ganz nach ihrem Motto „Wer nichts weiß, muss alles glauben“ sind die „Science Busters“ aktuell immer dienstags um 23.00 Uhr in ORF 1 mit einer neuen Staffel zu sehen. An der Seite von MC Martin Puntigam sind in Sachen wissenschaftlicher Aufklärung Elisabeth Oberzaucher (Verhaltensbiologie), Florian Freistetter (Astronomie), Martin Moder (Molekularbiologie), Peter Weinberger (Chemie), Helmut Jungwirth (Mikrobiologie), Gunkl aka Günther Paal, Ursula Hollenstein (Infektiologin), Ruth Grützbauch (Astronomie) und Woody (Universitätshund) unterwegs.

Österreichisches Kabarett auf Flimmit

Für Fans des Wissenschaftskabaretts gibt es viele weitere Folgen der „Science Busters" auch auf Flimmit (https://flimmit.at)

