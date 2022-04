„Blind ermittelt“ am 23. April in ORF 1: Hochmair & Guenther und „Die nackte Kaiserin“

Mysteriöse Krimispannung im siebenten Fall der Krimireihe um 20.15 Uhr

Wien (OTS) - Kaiserin Sisi, ein Foto, ein Fluch – und eine Leiche:

Sonderermittler Haller (Philipp Hochmair) und sein Partner Falk (Andreas Guenther) müssen am Samstag, dem 23. April 2022, um 20.15 Uhr in ORF 1 einen unheimlichen Fall lösen. „Die nackte Kaiserin“ ist in der ORF-Premiere der neuen, siebenten Episode der Krimireihe „Blind ermittelt“ scheinbar der Schlüssel zu allem – denn jede Person, die bisher die geheimnisumwitterte, originale Fotografie zu Gesicht bekam, fand den Tod. Regisseurin Katharina Mückstein inszenierte die ORF/ARD-Degeto-Koproduktion im Herbst 2021 nach einem Drehbuch von Nils Morten Osburg, an der Seite von Philipp Hochmair und Andreas Guenther spielen u. a. Jaschka Lämmert, Michael Edlinger, Julia Hartmann, Karim Rahoma, Matthias Hack, Miriam Hie, Ferdinand Seebacher und David Rott.

Mehr zum Inhalt:

Der blinde Sonderermittler Alexander Haller (Philipp Hochmair) muss einen Raubmord aufklären, bei dem das letzte Foto von Sisi aus dem Jahr 1898 verschwunden ist. Auf der Aufnahme, die den nackten Leichnam der ermordeten Kaiserin zeigt, liegt angeblich ein Fluch:

Jede Person, die die Glasplatte anschaut, bezahlt wie damals der Fotograf mit ihrem Leben! Auch Navid Moradi-Binder (Karim Rahoma), Ehemann der Besitzerin Charlotte Binder (Julia Hartmann), hat vermutlich einen Blick darauf geworfen – bevor er vom Dieb erstochen wurde. Um den Fall zu lösen, tauchen Haller und sein Partner Niko Falk (Andreas Guenther) in ein Netz aus Lug und Betrug und mysteriösen Legenden um die legendäre Sisi und ihre Fans ein. Beim k.u.k.-Kostümball wollen die Sonderermittler verhindern, dass das verschwundene Bilddokument in falsche Hände gelangt – und herausfinden, wer dafür tötet.

„Blind ermittelt“ ist eine Koproduktion von Mona Film und Tivoli Film (Produzenten: Thomas Hroch und Gerald Podgornig) in Zusammenarbeit mit ARD Degeto für ARD und ORF mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria und Filmfonds Wien.

Auf Flimmit (flimmit.at) kann „Blind ermittelt – Die nackte Kaiserin“ bereits vorab gestreamt werden.

