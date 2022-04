Neu bei MANZ: "RECHTaktuell - Der Podcast"

Expert:innen und MANZ-Jurist:innen im Gespräch über aktuelle rechtliche Themen

Wien (OTS/MANZ) - Der MANZ Verlag, Österreichs Marktführer für Rechtsinformation, hat mit "RECHTaktuell - Der Podcast" ein neues Informationsangebot für Österreichs Rechtsanwender:innen ins Leben gerufen.

Der erste, im Vorjahr ins Leben gerufene MANZ-Podcast "Recht hören. Der ecolex-Podcast" zur gleichnamigen Fachzeitschrift und zum österreichischen sowie internationalen Wirtschaftsrecht hatte sich sehr erfolgreich entwickelt (regelmäßig unter den Top 3 seiner Kategorie bei Apple Podcasts).

Im neuen RECHTaktuell-Podcast bitten die beiden Hosts Dr. Elisabeth Maier und Mag. Markus Schrom aus der MANZ Zeitschriftenredaktion alle zwei Monate eine/n Expert:in ins Studio und beleuchten gemeinsam mit ihr bzw. ihm ein Thema von besonderer rechtlicher Bedeutung.

Den Anfang macht ein brisantes datenschutzrechtliches Thema: „Google Analytics“ sind seit einer Entscheidung der österreichischen Datenschutzbehörde in aller Munde. Datenschutzexperte Rainer Knyrim erklärt in der ersten Folge im Gespräch mit Elisabeth Maier, welche Daten Google Analytics weiterleitet, warum dabei durch Verknüpfung ein digitaler Fußabdruck entsteht, wie die Verfahren wahrscheinlich weiter ablaufen werden und welche rechtlichen und technischen Lösungen es dafür gibt.

Am Ende jeder Podcastfolge fragt Kammerschauspieler Joseph Lorenz in „Wer war’s?“ nach bekannten Persönlichkeiten, die zwar Jus studiert haben, aber in einem anderen Beruf berühmt wurden. Zu gewinnen gibt es jeweils ein Kennenlern-Abo einer MANZ-Fachzeitschrift nach Wahl.

