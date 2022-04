Generali verlängert Vertrag mit dem Kitzbüheler Tennisclub bis 2024

Generali bleibt für weitere zwei Jahre Haupt- und Titelsponsor des Generali Open Kitzbühel. Seit drei Jahrzehnten verlässlicher Partner des KTC. Turnier startet am 23. Juli.

Wien/Kitzbühel (OTS) - Der Erfolgslauf des Generali Open Kitzbühel geht in die Verlängerung. Die Generali Versicherung und der Kitzbüheler Tennisclub (KTC) kooperieren weitere zwei Jahre und entwickeln Österreichs größtes und attraktivstes Sandplatzturnier weiter. „Unsere Partnerschaft zeigt sich in vielen Facetten. In der Qualität von Turnier und Spielern, und natürlich auch in den Freundschaften, die in dieser Zeit entstanden sind“, freut sich Arno Schuchter, Vorstand für Vertrieb und Marketing der Generali Versicherung, über die Fortführung der Kooperation. „Die Generali ist nicht nur ein Lifetime Partner ihrer Kund_innen, sondern steht auch für Verlässlichkeit bei seinen sportlichen Engagements.“

„In diesen herausfordernden Zeiten, ist die Verlängerung der Partnerschaft alles andere als selbstverständlich für uns. Wir sind überglücklich, dass wir uns auf die Generali seit Stunde null verlassen können und hoffen auf viele weitere gemeinsame Jahre“, so die Veranstalter Markus Bodner und Herbert Günther.

Das Engagement der Generali in Kitzbühel hat eine lange Tradition. Mittlerweile verbinden das Traditionsturnier und die Generali eine Partnerschaft, die seit über drei Jahrzehnten andauert. Seit 2015 ist die Generali darüber hinaus Titelsponsor der Veranstaltung.

„Das Turnier hat sich dank der Zusammenarbeit mit der Generali in den letzten Jahren sehr erfolgreich entwickelt. Daran möchten wir anschließen“, erklärt Turnierdirektor Alexander Antonitsch: „Auch in den nächsten Jahren werden wir an weiteren innovativen Ideen arbeiten, um das Generali Open Kitzbühel für Fans und Spieler noch attraktiver zu gestalten“, so der Turnierdirektor.

Neuauflage „Generali Race to Kitzbühel“

Mit Österreichs größtem Amateurturnier „Generali Race to Kitzbühel“ wurde 2021 ein neues Format entwickelt. „Die Generali möchte Tennis nicht nur in der Spitze, sondern auch im Breitensport fördern. Mit den über ganz Österreich veranstalteten Turnieren geben wir auch den vielen Hobbyspieler_innen die Möglichkeit, diesen Sport aktiv zu betreiben“, betont Schuchter.

Auch heuer können sich wieder Doppel- und Einzelspieler_innen um den Hauptpreis, einen vollelektrischen CUPRA Born, im Wert von 43.000 Euro, matchen. Auf die Sieger_innen des Doppel-Bewerbs warten je ein Seat Mo im Wert von 7.000 Euro. Schon am kommenden Wochenende starten die Qualifikationsturniere. Die Finali werden im Rahmen des Generali Open Kitzbühel ausgetragen. Erstmals können Damen einen ITN-Bonus in Höhe von 0,500 Punkten in Anspruch nehmen. Details finden Sie hier.

Kitzbühel bereitet sich auf ein geniales Tennisfest - aus heutiger Sicht ohne Einschränkungen - im Juli vor. Der Ticketvorverkauf ist bereits angelaufen. Die Veranstalter erwarten wieder ein volles Haus mit toller Stimmung. Tickets und Infos: www.generaliopen.com

