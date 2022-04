Erfinder-Genie Daniel Düsentrieb wird 70 Jahre alt! (FOTO)

Berlin (ots) - Egmont Ehapa Media lässt Daniel Düsentrieb über viele Wochen mit lustigem Lesestoff hochleben. Denn der Kreativling, Möglichmacher und Schrauberling feiert 70 Jahre Comic-Geschichte! Ab dem 26. April erscheint Walt Disney Lustiges Taschenbuch (LTB) 558 "Das Zeitportal" im Handel. Gleich die erste Geschichte bringt Hochspannung ins heimische Wohnzimmer. Diesmal muss das Genie die Erfindung eines Fremden genaustens unter die Lupe nehmen. Ein kleiner unscheinbarer Kasten entpuppt sich als eine Art Zeitportal: Eine Maschine, die willkürlich Tür und Tor in irgendeine Vergangenheit öffnet. Plötzlich treiben Dinosaurier und Außerirdische ihr Unwesen in Düsentriebs Bastelschmiede. Ein Abenteuer in Entenhausen, das keine Grenzen kennt, beginnt!

Mit genauso viel Humor wird ab dem 6. Mai im LTB "Enten-Edition Nr. 74 - Ich erfinde alles" weiter gefeiert. Ein düsengetriebenes Lustiges Taschenbuch mit 17 erfindungsreichen Geschichten rund um Entenhausens größtes Genie. Ganz nach dem Motto "Dem Ingeniör ist nichts zu schwör" muss Düsentrieb Unmögliches möglich machen und zu den bereits vorhandenen zigtausenden Erfindungen kommen wieder neue, unglaubliche und fantastische Innovationen hinzu.

Bereits am 14. April sind "Micky Maus präsentiert" Nr. 39 und das "Micky Maus-Magazin", Ausgabe 09/2022 im Handel erschienen. Hier ruft Egmont Ehapa Media zum großen Erfinder-Wettbewerb auf, um Erfinderinnen und Erfindern der Zukunft die Chance zu geben, ihre verrückten, lustigen oder nützlichen Erfindungen zu präsentieren.

Ob allein oder als Team und egal in welchem Alter: Wer bis zum Einsendeschluss am 15. Juni 2022 seine Idee als Entwurf per E-Mail an erfindung @ micky-maus.de oder als bereits fertige Erfindung per Post an die Micky Maus-Redaktion schickt, hat die Chance auf einen der tollen Preise. Die Gewinnerideen werden im Anschluss von einer Jury ausgewählt und die beste Erfindung wird als Hauptpreis im Erika-Fuchs-Haus in Schwarzenbach an der Saale ausgestellt.

Alle Jubel-Produkte im Überblick:

Micky Maus Magazin 09/2022 (seit dem 14.04. erhältlich, EUR 3,99)

Micky Maus präsentiert 39 (seit dem 14.04. erhältlich, EUR 3,50)

LTB 558 "Das Zeitportal" (erscheint am 26. April im Handel, EUR 7,99)

LTB Enten-Edition 74 - Ich erfinde alles" (erscheint am 6. Mai, EUR 8,99).

