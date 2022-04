Konzert „Piano Is It!“ am 25. April im Bezirksmuseum 21

Infos via E-Mail: office@wienerinstrumentalsolisten.at

Wien (OTS/RK) - Das Ensemble „Wiener Instrumentalsolisten“ konnte einmal mehr einen renommierten Künstler für einen Auftritt im Festsaal im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, Mautner Schlössl) engagieren. Beim nächsten Konzert im Zyklus „Musik aus Geschichte und Gegenwart“ interpretiert der famose Pianist Emil Ribarski (Nordmazedonien) ausgewählte Stücke von Ravel, Liszt und Chopin. Der Musikabend am Montag, 25. April, mit dem Titel „Piano Is It!“ startet um 19.30 Uhr. Karten sind an der Kasse (ab 19.00 Uhr) zum Preis von 23 Euro erhältlich.

Emil Ribarski hat eine universitäre Ausbildung und ist selbst Professor für Klavier in Skopje. Gastspiele in großen Häusern in aller Welt, Auszeichnungen bei internationalen Bewerben und Rundfunk-Konzerte in Nordmazedonien sind in Ribarskis Vita zu finden. Alle Liebhaberinnen und Liebhaber von Klavier-Klängen dürfen den kommenden Abend mit dem Virtuosen nicht versäumen. Besucherinnen und Besucher sollen die aktuellen Corona-Regeln befolgen. Mehr Informationen: Telefon 0699/111 62 984 (Wiener Instrumentalsolisten). Zuschriften an die Organisatoren per E-Mail: office@wienerinstrumentalsolisten.at.

Sonder-Ausstellungen, Konzerte, Lesungen, Theater-Aufführungen und sonstige Kultur-Aktivitäten gehen laufend im Bezirksmuseum Floridsdorf über die Bühne. Museumsleiter Ferdinand Lesmeister fungiert als Koordinator der vielfältigen Veranstaltungen. Der ehrenamtlich eingesetzte Bezirkshistoriker steht für Auskünfte zur Verfügung: Telefon 0664/55 66 973. Beantwortung von Fragen per E-Mail: bm1210@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Pianist Emil Ribarski („Piano Competition“): www.colafemminapianocompetition.it/en/giuria-5-2/

Ensemble „Wiener Instrumentalsolisten“: www.wienerinstrumentalsolisten.at/

Bezirksmuseum Floridsdorf: www.bezirksmuseum.at

Kultur-Termine im 21. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/floridsdorf/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse