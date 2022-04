Lotto: Sechsfachjackpot – am Sonntag geht es um 6,6 Millionen Euro

Auch LottoPlus ohne Sechser, und 3 Joker zu je mehr als 78.300 Euro

Wien (OTS) - Abermals kein Sechser bei Lotto „6 aus 45“, und damit wurde der erste Fünffachjackpot des Jahres auch gleich zum ersten Sechsfachjackpot. Somit steht eine besonders spannende Ziehung am Sonntag bevor, denn es wird um rund 6,6 Millionen Euro gehen.

Es ist dies der achte Sechsfachjackpot in der Geschichte von Lotto, den bislang letzten gab es vor mehr als einem Jahr im Februar 2021. Erst einmal, nämlich im November 2018, gab es einen Siebenfachjackpot, alle übrigen Sechsfachjackpots endeten mit einem, zwei oder drei Sechsern.

Drei Spielteilnehmer tippten am Mittwoch einen Fünfer mit Zusatzzahl und gewannen jeweils rund 56.600 Euro. Ein per Normalschein erzielter Gewinn geht ins Burgenland, zwei wurden per Quicktipp über die Spieleseite win2day.at erzielt.

LottoPlus

Ebenfalls ohne Sechser endete die LottoPlus Ziehung. Dies gereichte wieder den Fünfern zum Vorteil, auf die die Gewinnsumme aufgeteilt wurde. 76 Spielteilnehmer erhalten hier jeweils mehr als 6.300 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um etwa 400.000 Euro.

Joker

Beim Joker schließlich gab es drei Wettscheine mit der richtigen Ziffernkombination, und auf allen dreien war auch das „Ja“ angekreuzt. Somit gehen jeweils mehr als 78.300 Euro nach Vorarlberg, nach Kärnten und an einen win2day-User.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 20. April 2022

6fach JP Sechser, im Topf bleiben EUR 5.257.828,08– 6,6 Mio. warten 3 Fünfer+ZZ zu je EUR 56.569,10 154 Fünfer zu je EUR 1.202,10 448 Vierer+ZZ zu je EUR 123,90 7.326 Vierer zu je EUR 42,10 9.735 Dreier+ZZ zu je EUR 14,20 111.968 Dreier zu je EUR 4,90 295.358 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 10 14 17 22 23 32 Zusatzzahl 34

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 20. April 2022

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 76 Fünfer zu je EUR 6.314,20 3.648 Vierer zu je EUR 22,20 61.650 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 13 18 19 21 25 32

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 20. April 2022

3 Joker zu je EUR 78.318,30 8 mal EUR 8.800,00 124 mal EUR 880,00 1.153 mal EUR 88,00 11.510 mal EUR 8,00 114.967 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 4 2 3 8 5 2

