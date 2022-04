Gärtnereien eröffnen die Gartensaison!

Am Sa, 30.4. ist der Tag der offenen Gärtnerei. Beim offiziellen Saisonstart präsentieren die heimischen Gärtnereien Neuheiten und bewährte Beet- und Balkonblumen.

Wien (OTS) - Nach zwei Jahren Pause findet wieder der Tag der offenen Gärtnerei am Sa, 30.4. in zahleichen Gartenbaubetrieben in ganz Österreich statt. Viele Gärtnereien bieten ein Rahmenprogramm und in den offenen Gewächshäusern gibt es zahlreiche Neuheiten und Ideen zu entdecken.

Pauli Pepper ist das Gemüse des Jahres 2022

Mit Pauli Pepper - der feinen Kost vom Rost – haben sich die Österreichischen Gärtner für ein Gemüse des Jahres entschieden, dass zwei große Gartentrends abdeckt: Grillen von Gemüse und eine unkomplizierte Gemüsepflanze, die auch am Balkon reich trägt. Pauli Pepper ist eine milde Grillpaprikasorte, die grün geerntet wird. Am besten schmeckt sie, wenn sie nur mit etwas Salz gewürzt auf den Grill oder in die Pfanne kommt. Wie alle Fruchtgemüsearten wird auch Pauli Pepper erst nach den Eisheiligen ins Freie gesetzt. Alle Betriebe, die das Gemüse des Jahres im Sortiment haben, findet man unter www.gartenbau.or.at.

Jetzt wird’s bunt: Trend zu leuchtenden Farben

Dass der Anblick von Blumen der Seele guttut, ist allgemein bekannt. Dabei ist die Wirkung unterschiedlich, je nachdem, für welche Blütenfarben man sich entscheidet. Kräftige, bunte Farben sind dafür bekannt, belebend zu wirken und gute Laune zu verbreiten. Mit bunten Blumen gestaltete Gärten werden so zu wahren Glücksoasen, die trüben Gedanken keine Chance lassen. Kein Wunder, dass intensive, leuchtende Farben zurzeit besonders im Trend liegen. Für die Schaffung farbenfroher Wohlfühloasen sind Pelargonien ideal. Mit ihren leuchtenden Farben versprühen sie in Gärten als Kübelpflanzen und in Beeten über viele Monate Sommerstimmung und gute Laune. In den heimischen Gärtnereien gibt es zum Saisonstart eine farbenfrohe Auswahl!

„ Der letzte Samstag im April ist der offizielle Saisonstart der Beet- und Balkonblumensaison. Die Gärtnereien haben in den letzten Monaten ein buntes Sortiment an Pflanzen für Balkon und Garten produziert und stehen mit Fachberatung zur Verfügung “, erklärt Ing. Wolfgang Praskac, Obmann vom Blumenmarketing Austria.

Tipp: Pelargonien im Beet

Pelargonien eignen sich sehr gut als farbenfroher Blütenteppich. Ob man Geranien nun ein Gefäß oder ins Beet pflanzt, die Voraussetzungen für ein üppiges Gedeihen sind die gleichen: Licht, Wärme, Nährstoffe und Platz. Mehr Informationen, Bilder und DIY-Ideen zum Thema Pelargonien gibt es unter www.pelargoniumforeurope.com Abdruck honorarfrei mit Angabe der Bildquelle „Pelargonium for Europe“, Beleg erbeten.

Pelargonium for Europe

Pelargonium for Europe ist die Marketinginitiative der europäischen Geranienzüchter Dümmen Orange, Elsner PAC, Florensis / P. van der Haak Handelskwekerij, Geranien Endisch, Selecta One und Syngenta Seeds. Die Initiative wurde im Jahr 2016 mit dem Ziel gegründet, den Geranien-Absatz in Europa zu fördern und langfristig zu sichern. Die Aktivitäten von Pelargonium for Europe starteten 2017. In Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien, den Niederlanden und Polen werden die Marketingmaßnahmen im Rahmen der Kampagne „Europe in Bloom/Europa in Blüte“ von der EU gefördert.

