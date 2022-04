Einladung zum Pressegespräch: Biodiversität für Ernährungssicherheit opfern?

Ökologe Josef Settele, Agrarökonom Sebastian Lakner und GLOBAL 2000 beantworten Fragen zur Sinnhaftigkeit aktueller agrarpolitischer Maßnahmen in Österreich

Wien (OTS) - Im Windschatten des Ukraine-Krieges hat der EU-Agrarministerrat wertvolle Biodiversitätsflächen für die intensive landwirtschaftliche Produktion freigegeben. Österreichs Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger hatte sich maßgeblich dafür stark gemacht und dies mit einer Gefährdung der Versorgungssicherheit in Europa und fehlenden Lebensmitteln für das World Food Programme argumentiert.

Wissenschaftler:innen und Umweltschützer:innen hinterfragen diese Vorgehensweise bei einem Pressegespräch am 26. April 2022. Sind dies Scheinlösungen, mit denen die ohnehin spärlichen ökologischen Errungenschaften der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) sowie die Biodiversitäts- und Farm-To-Fork-Strategie der EU demontiert werden sollen? Mehrfach warnten Umweltschützer:innen in gemeinsamen Stellungnahmen vor der bevorstehenden “Freigabe” von ökologischen Vorrangflächen für die landwirtschaftliche Produktion in Österreich. Was bedeutet das Einackern letzter Biodiversitätsflächen in Intensiv-Anbauregionen für die Artenvielfalt? Was bewirkt die agrarische Produktion auf bis zu 9.000 Hektar Brachflächen in Österreich für die weltweite Ernährungssicherheit?

Die Expert:innen skizzieren beim Online-Pressegespräch am 26. April 2022 auch Strategien die der Artenvielfalt, dem Klimaschutz und der globaler Ernährungssicherheit gleichermaßen gerecht werden.

Wann? Am Dienstag, 26. April 2022, 9 Uhr

Wo? Online via Zoom

Am Podium:

Prof. Dr. Josef Settele, Ökologe, Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, Weltbiodiversitätsrat – IPBES

Prof. Dr. Sebastian Lakner, Agrarökonom, Universität Rostock

Mag.a Brigitte Reisenberger, Landwirtschaftssprecherin GLOBAL 2000

