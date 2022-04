Balkongartentage am Schwendermarkt und Geburtstagsfest am Wochenmarkt in der Altgasse

Wien (OTS) - Wiens Märkte sind immer einen Besuch wert, dieses Wochenende gibt es am Schwendermarkt im 15. Bezirk und am Wochenmarkt in der Altgasse in Hietzing besonderer Gründe.

Bereits zum vierten Mal finden heuer am Freitag und Samstag (22. bis 23. April) die Balkongartentage am Schwendermarkt statt. 15 Marktstandler*innen bieten am Freitag von 12 bis 19 Uhr und am Samstag von 10 bis 17 Uhr wieder alles für begeisterte Stadtgärtner*innen an: Bio-Jungpflanzen, Saatgut, Blumen, Sensen, Bio-Dünger. Neben den Verkaufsständen wird es aber auch wieder viel Wissen rund um Garten, Balkon und Umwelt geben. In mehreren Workshops können sich Kinder und Erwachsene mit dem Thema Garteln beschäftigen. Kräuterworkshops, Kindermalen und –basteln und Kinderfahrradfrühlingschecks runden das bunte Angebot ab. Zusätzlich zu den Balkongartentagen gibt es von den fixen Marktständen Landkind und Weinviertlerie ein breites Lebensmittelangebot von lokalen Produzent*innen. Bei Unverschwendet kocht man Überschüsse zu Marmeladen, Sirups und Dips, die an diesen beiden Tagen auch verkostet werden können.

Am Samstag, den 23. April wird am Wochenmarkt in der Altgasse im 13. Bezirk von 8 bis 14 Uhr Geburtstag gefeiert. Seit 10 Jahren ist der Markt mittlerweile fixer Bestandteil des Nahversorgungsangebotes im Bezirk. Ob Brot und Backwaren, Obst und Gemüse in reichlicher Auswahl, Bisonfleisch und –wurst, frische Obstsäfte, Honig, Käsevariationen, Fischspezialitäten, Kakaobohnengetränke, Blumen oder auch Spargel direkt vom Produzenten, hier ist für alle etwas dabei. Am Samstag wird das Jubiläum zusätzlich mit Bier, Wein, Leberkäse und feinen Wurstwaren gefeiert.

Das Marktamt wird die Besucher*innen bei beiden Veranstaltungen mit Mehrweg-Einkaufstaschen, Marktschürzen und Kinderbücher begrüßen.

„Der Eintritt ist selbstverständlich kostenlos, ein Besuch auf Wiens Märkten zahlt sich immer aus, die Zusatzangebote bei den Veranstaltungen locken hoffentlich zusätzliche Konsument*innen an“, lädt Marktamtsdirektor Andreas Kutheil zum Besuch ein.

