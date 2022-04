ÖAMTC-Tipps betreff Laufveranstaltungen am Samstag in Wien + Grafik

Kinder-Läufe im Zuge des VCM

Wien (OTS) - Am Samstag, 23. April, finden insgesamt vier Laufbewerbe - Coca Cola Inclusion Run, The Daily Mile Run, VCM Kinderlauf und Vienna 10K - in Wien statt. Laut ÖAMTC kommt es von etwa 16:00 bis 20:00 Uhr zu Sperren und Verzögerungen im Innenstadtbereich.

Freie Straßen im Nahbereich der Laufstrecken/Ausweichrouten Der Straßenzug Schottenring - Franz-Josefs-Kai – Uraniastraße – Dampfschiffstraße – Weißgerberlände - Erdberger Lände – A4 bzw. A23 ist von den Sperren nicht betroffen und damit ständig befahrbar.

Die Zu- und Abfahrt aus dem 1. Bezirk ist von Seite des Schottenrings und Franz-Josefs-Kais jederzeit möglich. Am Praterstern bleibt der äußerst linke Fahrstreifen für den Verkehr durchgehend aufrecht. Die Franzensbrückenstraße ist, vom Praterstern kommend, Richtung Untere Donaustraße befahrbar. In den 3. Bezirk bzw. zur Weißgerberlände gelangt man von hier über Untere Donaustraße – Aspernbrücke – Julius-Raab-Platz – Uraniastraße – Dampfschiffstraße.

Ausweichmöglichkeiten während der Sperre der Schüttelstraße Fahrzeuglenker:innen, die von der A23 oder A4 in den 1., 2. oder 20. Bezirk gelangen wollen, können über A23 – Handelskai oder A22 – Reichsbrücke – Lassallestraße – Praterstern – Praterstraße – Untere Donaustraße ausweichen. Fahrzeuglenker, die vom 3. oder 4. Bezirk zur A4 oder A23 unterwegs sind, sollten bereits beim Schwarzenberplatz über Prinz-Eugen-Straße und Gürtel oder über Rennweg – Schlachthausgasse der Sperre Am Stadtpark – Vordere Zollamtsstraße ausweichen.

Ringstraße am Wochenende gesperrt Die Ringstraße ist laut ÖAMTC von Freitag, 22. April, 20:00, bis Sonntag, 24. April, 20:00 Uhr, durchgehend gesperrt. Grund: Auf- und Abbauten im Bereich Burgtheater (Zielbereich).

ÖAMTC-Verkehrsauskunft kennt die beste Alternative Aufgrund der zahlreichen Straßensperren und Verkehrseinschränkungen empfiehlt sich die Anreise mit den U-Bahn-Linien. Ihre persönliche öffentliche Anreisemöglichkeit unter Berücksichtigung der Einschränkungen im Bus- und Straßenbahnbetrieb finden Sie in der innovativen verkehrsmittelübergreifenden Routingplattform des ÖAMTC unter www.oeamtc.at/verkehrsauskunft sowie in der Smartphone-App des Clubs (www.oeamtc.at/app).

All jene, die am Marathontag unterwegs sein müssen, finden Routenauskünfte mit Berücksichtigung aller Straßensperren sowie Umleitungen bzw. Kurzführungen des Öffentlichen Verkehrs unter www.oeamtc.at/routenplaner bzw. in der ÖAMTC-APP unter „Route finden“. Auch unter der Info-Hotline des Clubs unter 0810 120 120 (Tarif provider-abhängig) erhält man Auskünfte über Sperrzeiten und auch Querungsmöglichkeiten.

Grafik zu den Straßensperren als Download unter:

https://www.oeamtc.at/vcm_samstagsbewerb_2022.pdf/50.606.782

Grafik: ÖAMTC

+43 1 71199 21795

mi-presse @ oeamtc.at

www.oeamtc.at