Computer für den guten Zweck

Das Haus der Barmherzigkeit spendet zahlreiche PCs, Bildschirme und Technik-Zubehör für bedürftige Familien und Kinder in Österreich.

Wien (OTS) - Am Mittwoch übergab das Haus der Barmherzigkeit 38 PCs und Notebooks, 23 Bildschirme und sieben Kisten mit Ersatzteilen und Zubehör an den Wiener Verein „PCs für alle“. Das ehrenamtliche Team des Vereins nimmt ausrangierte Geräte wieder in Betrieb und gibt sie an Schulen, karitative NGOs und an finanziell schlecht gestellte Menschen weiter. Aktuell werden vor allem Geräte für Vertriebene aus der Ukraine gesammelt.

In den Pflegeeinrichtungen des Haus der Barmherzigkeit werden regelmäßig Computer ausgetauscht, die nicht mehr den technischen Anforderungen genügen. Durch die Initiative „PCs für alle“ erhalten diese Geräte erneut einen Nutzen. „Wir freuen uns, dass wir die Initiative mit unserer Technikspende unterstützen können und unsere PCs ein zweites Leben erhalten“, so Anette Jelen-Csokay, Chief Digital Officer im Haus der Barmherzigkeit. „Das macht nicht nur aus Gründen der Nachhaltigkeit Sinn, sondern greift gleichzeitig benachteiligten Familien und Kindern unter die Arme. Dazu leisten wir gerne einen Beitrag.“

Peter Bernscherer, der Obmann des Vereins „PCs für alle“, übernahm die Geräte in der Werkstatt, wo sie für den weiteren Gebrauch vorbereitet werden. „Wir sorgen dafür, dass die PCs und Laptops wieder voll funktionsfähig sind, bevor wir sie weitergeben“, erklärt Bernscherer. Die Initiative unterstützt alle, die Unterstützung benötigen. So meint der Obmann weiter: „Mit der großzügigen Spende des Haus der Barmherzigkeit erhalten zahlreiche Menschen die Möglichkeit, am digitalen Leben teilzunehmen, dem Unterricht zu folgen, der Arbeitssuche oder Behördenwegen nachzugehen und mit Freunden und Verwandten auch über große Distanzen in Kontakt zu bleiben. Im Namen dieser Menschen möchten wir uns ganz herzlich bedanken.“

Der Verein „PCs für alle“ wurde im Mai 2020 gegründet, um bedürftigen Schulkindern in der Zeit des Homeschoolings die Teilnahme am Unterricht zu ermöglichen. Seither konnte die Initiative über 10.000 Computersysteme für Familien und Kinder bereitstellen. Aktuell ist die Nachfrage nach Geräten für vertriebene Familien aus der Ukraine besonders groß. Mehr Informationen zur Initiative unter: www.pcsfueralle.at



Die „Haus der Barmherzigkeit“-Gruppe

Das gemeinnützige Haus der Barmherzigkeit bietet schwer pflegebedürftigen Menschen Langzeitbetreuung mit Lebensqualität. In sieben Pflegekrankenhäusern und -heimen in Wien und Niederösterreich betreuen wir laufend rund 1250 geriatrische Bewohner*innen. Wir begleiten darüber hinaus rund 430 Menschen mit komplexen Behinderungen in unseren 13 Wohngemeinschaften, einer Kids-WG, zwei Garconnierenverbünden, fünf Tageszentren und in der Mobilen Begleitung. Neben bestmöglicher Pflege und medizinischer Versorgung legen wir besonderen Wert auf einen selbstbestimmten und abwechslungsreichen Alltag. www.hb.at

Rückfragen & Kontakt:

MMag. Robert Schafleitner

Seeböckgasse 30a, 1160 Wien

01/ 40 199-1321

robert.schafleitner @ hb.at

www.hb.at