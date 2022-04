Ex-Botschafter bei "Katia Wagner - Der Talk" auf krone.tv: „Kanzler-Besuch war absoluter Fehler“

Der ehemalige ukrainische Botschafter Olexander Scherba wird im Talk mit Katia Wagner deutlich: "Diese Besuche haben Putin erst dazu verholfen, zu einem Monster zu werden“.

Wien (OTS) - Der ehemalige Botschafter zeichnet ein düsteres Bild von der Situation in der Ukraine. Für ihn ist klar, dass der russische Präsident „ein Kriegsverbrecher ist“, denn das ganze Land würde „brennen und bluten“. „Das ist ein Genozid!“, fasst Olexander Scherba die Gräueltaten im Talk mit Katia Wagner zusammen.

Amnesty-Chefin bestätigt massive Menschenrechtsverletzungen

Auch die Geschäftsführerin von Amnesty International Österreich, Annemarie Schlack, pflichtet diesen Eindrücken bei. Es fänden in diesem Krieg außergerichtliche Hinrichtungen und Erschießungen von Zivilisten statt, Folter und Vergewaltigungen seien an der Tagesordnung.

Historiker Karner: „Österreich hat verloren, was es einmal hatte“

Der renommierte Historiker Stefan Karner plädiert auch nach dem Kanzler-Besuch dafür, dass man „nichts unversucht“ lassen dürfe, um den Frieden zu fördern, denn: „Schlechter kann es nicht werden.“ Mit ein wenig Wehmut merkt der Russland-Experte an: „Österreich hat vieles verloren, was es einmal hatte.“ Die Vermittlerrolle hätten heute andere eingenommen.

Völkerrechtsexperte: „Österreich glaubt, die Welt geht es nichts an“

Völkerrechtler Ralph Janik zweifelt auch daran, dass Österreich bei der Friedensvermittlung eine größere Rolle spielen könne. Ob Putin ein Kriegsverbrecher sei? Obwohl einige bei dieser Frage nun „die Unschuldsvermutung“ entdecken würden, seien für ihn die Zeichen klar.

Soll Österreich in diesem Krieg vermitteln?

Obwohl weder die Amnesty-Chefin noch der Spitzen-Jurist Janik an ein schnelles Ende des Krieges glauben, gibt es Hoffnung. „Viele Russen sind mit dem Krieg nicht einverstanden. Da ist einiges in Bewegung“, sagt Karner. Vielleicht könnte Österreich hier einhaken, denn: „Österreich hat sich immer dadurch ausgezeichnet, dass es schwierige Themen angegangen ist“, so der Historiker.

