WK Wien: Wienerin zählt zu den besten Jungfachkräften der Welt

Donaustädterin bei Berufsweltmeisterschaft WorldSkills in Shanghai - Smodics-Neumann: „Sind stolz auf unsere Jungfachkräfte: Go for Gold!“

Wien (OTS) - Selina Neubauer, 22 Jahren jung und aus Wien-Donaustadt, zählt zu den besten Jungfachkräften der Welt. Sie wird Österreich bei den WorldSkills im Oktober 2022 in Shanghai (China) vertreten. „Ich bin stolz, dass Selina Neubauer als eine der besten Fachkräfte des Landes heuer an den WorldSkills teilnehmen wird. Selina Neubauer hat hart dafür trainiert und wurde auch optimal vorbereitet. Ich wünsche viel Erfolg beim Beweisen, was sie kann und drücke die Daumen für das notwendige Quäntchen Glück. Go for Gold!“ sagt Maria Smodics-Neumann, Obfrau der Sparte Gewerbe und Handwerk der Wirtschaftskammer Wien.

Die WorldSkills, die Berufsweltmeisterschaft der besten Jungfachkräfte, findet heuer von 12. bis 17. Oktober 2022 in der chinesischen Millionenmetropole Shanghai statt. Unter den Besten der Besten finden sich insgesamt acht Wiener Jungfachkräfte: Genau gesagt sind es drei junge Damen und fünf junge Herren aus Wiener Betrieben und Wiener Schulen. Sie wollen den Fachkräfte-Sieg in die Wiener Bundeshauptstadt holen.

WorldSkills-Teilnehmerin Selina Neubauer tritt im Bewerb Schönheitspflege an. Ihre Ausbildung absolvierte sie in der Praxis von Petra Felber, selbst Innungsmeisterin der Fußpfleger, Kosmetiker und Masseure der Wirtschaftskammer Wien. Aktuell arbeitet Selina Neubauer erfolgreich in Felbers Praxis für Podologie, Fußpflege und Wundversorgung in Wien.



Vom Lehrling zur begehrten Jungfachkraft

„Ich absolvierte meine Lehrausbildung im Bereich Kosmetik/Fußpflege und besuchte die Berufsschule für Schönheitspflege im 15. Wiener Gemeindebezirk. Meine Lehrabschlussprüfung erfolgte 2017“, so Selina Neubauer, die als Fachkraft für Fußpflege und Kosmetik einen großen Aufgabenbereich im Betrieb überhat: „Das geht vom selbstständigen Organisieren von Kundenterminen bis zur Anwendung von speziellen Techniken im Rahmen der Fußpflege, wie etwa der Spangentechnik oder der Nagelprothetik. Natürlich habe ich auch die Abrechnung von Leistungen über und ich übernehme selbstverständlich Kundenberatungen.“ Privat verbringt die Katzenliebhaberin ihre Freizeit in einer sozialen Einrichtung: „Ich engagiere mich in einem Behindertenwohnheim, ich denke, es ist wichtig, den Schwächsten in unserer Gesellschaft zu helfen.“

„Möchte Wien so gut wie möglich vertreten“

Selina Neubauer hat große Ziele bei den WorldSkills: „Es ist für mich eine große Ehre, bei den WorldSkills in Shanghai dabei zu sein, und ich bin stolz darauf, dort Erfahrungen sammeln zu können. Mein oberstes Ziel ist es, einen guten Platz mit nach Hause zu nehmen und damit Wien so gut es geht zu vertreten!“





Top-Jobaussichten für Fachkräfte in Gewerbe und Handwerk

Der größte Lehrlingsausbilder ist das Handwerk und Gewerbe. Mehr als ein Drittel aller 13.435 Lehrlinge, die derzeit in Wiener Betrieben ausgebildet werden, entfallen auf den Bereich Gewerbe und Handwerk. Fachkräfte sind hier enorm gefragt und haben hohe Verdienstchancen. Mit der Höheren Beruflichen Bildung wird aktuell ein eigenständiger berufspraktischer Bildungsweg geschaffen, der nahtlos an die Lehre anschließt und gleichwertig zum schulisch-akademischen Bildungsweg verläuft. Es werden formale Abschlüsse auf NQR-Stufe 5 (Anmerkung: Der Nationale Qualifikationsrahmen (NQR) ist ein Instrument zur Einordnung von Qualifikationen des österreichischen Bildungssystems) möglich sein, die gleichwertig zu einem HTL-Abschluss eingestuft werden. „Dank der Höheren Beruflichen Bildung wird die Lehre enorm aufgewertet. Junge Menschen haben im Betrieb künftig dieselben Entwicklungschancen wie auf der Schulbank oder an der Uni“, sagt Smodics-Neumann:„Es muss niemand mehr nur aus Prestigegründen eine AHS-Matura machen, der Weg zur Höherqualifizierung geht jetzt auch über die Lehre.“

Über SkillsAustria

SkillsAustria (www.skillsaustria.at ) ist ein gemeinnütziger Verein der Wirtschaftskammerorganistaion und koordiniert als Zentrum für Berufswettbewerbe die österreichischen Staatsmeisterschaften (AustrianSkills). Deren Sieger vertreten Österreich bei den internationalen Bewerben – EuroSkills und WorldSkills. Darüber hinaus ist SkillsAustria für die Vorbereitung und Entsendung des österreichischen Teams zu den internationalen Berufswettbewerben sowie für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich. Seit 1958 ist die Wirtschaftskammer Österreich Mitglied von WorldSkills International und entsendet seit 1961 regelmäßig ein österreichisches Team zu den internationalen Berufsweltmeisterschaften. Zudem ist die WKÖ seit 2007 Mitglied von WorldSkills Europe. Österreich ist bei EuroSkills seit den ersten Europameisterschaften 2008 am Start.

Über WorldSkills

WorldSkills International wurde 1950 gegründet und ist heute eine weltweite gemeinnützige Organisation mit 85 Mitgliedsländern auf allen 5 Kontinenten. Ihre Mission ist die ständige Aufwertung des Ansehens der handwerklichen, industriellen und Dienstleistungsberufe bzw. der Berufsbildung weltweit. Ziel dieser internationalen Plattform ist es, junge Fachkräfte zu fördern und neue, innovative Wege der Berufsbildung zu entwickeln.

Alle zwei Jahre richtet WorldSkills International Berufsweltmeisterschaften in wechselnden Austragungsorten aus. Jedes WorldSkills-Mitgliedsland hat die Möglichkeit, je einen Teilnehmer bzw. ein Teilnehmer-Team pro Beruf zu entsenden. Mittlerweile treten rund 1.400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den WorldSkills Mitgliedsländern in über 60 Berufen an und wetteifern um Gold-, Silber- und Bronzemedaillen und natürlich um den Titel „Weltmeister“ in ihrem Beruf. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von WorldSkills dürfen im Wettbewerbsjahr nicht älter als 22 Jahre alt sein (Ausnahmen in einzelnen Berufen bis 25 Jahre).

