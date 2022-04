Thomas J. Kent Jr., Vorstandsvorsitzender von Kent Global LLC, baut strategische Joint Ventures mit globalen Staatsfonds auf

New York (ots/PRNewswire) - Kent Global LLC hat strategische Partnerschaften mit einigen der einflussreichsten Staatsfonds der Welt aufgebaut. Herr Kent führt weiter aus, dass wir mit der neuen Allianz einen besseren Finanzierungsspielraum für Projekte von Immobilien bis hin zu Öl- und Gasunternehmen haben. Die Möglichkeiten der Finanzierung sind nahezu unbegrenzt. Ein Staatsfonds ist ein staatlicher oder nationaler Investmentfonds, der in Sach- und Finanzwerte wie Aktien, Anleihen, Immobilien, Edelmetalle oder alternative Anlagen investiert. Herr Kent hat in den letzten 12 Monaten mehrere Joint Ventures ins Leben gerufen, aber er ist der Meinung, dass dies eines der wichtigsten ist, die er bis jetzt geschmiedet hat. Er erklärt weiter, dass er mit den Vermögensfonds-Partnerschaften wirklich ein internationaler Banker ist. Herr Kent sagt weiter, dass er sich auf die nächsten 5 Jahre des Wachstums mit allen beteiligten Fonds freut.

Über Kent Global LLC

Kent Global LLC ist ein privates internationales Beratungs- und Investitionsunternehmen mit Sitz in New York.

Mit Kunden auf der ganzen Welt, von Start-ups bis zu Regierungen. Kent Global LLC verfügt über strategische Kontakte zu Geldmanagern und Angel-Investoren in der ganzen Welt.

