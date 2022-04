Sachslehner: „Oppositionskritik ist angesichts der 4 Milliarden Euro schweren Anti-Teuerungspakete völlig realitätsfremd“

Das oppositionelle Märchen, die Bundesregierung würde der Teuerung zu wenig entgegensetzen, ist als tatsachenwidrig zurückzuweisen

Wien (OTS) - „Die heute erneut vorgebrachte Kritik der Oppositionsparteien an der Bundesregierung ist angesichts der 4 Milliarden Euro schweren Anti-Teuerungspakete völlig realitätsfremd. SPÖ, FPÖ und NEOS sei ins Stammbuch geschrieben: Es ist die österreichische Bundesregierung, die als eines der ersten europäischen Länder bereits im Jänner ein erstes Anti-Teuerungspaket geschnürt hat, von dem besonders betroffene Gruppen bis zu 800 Euro profitieren. Und es ist dieselbe Regierung, die nur Wochen später ein weiteres Paket geschnürt hat, um die Österreicherinnen und Österreicher pro Kopf zehnmal so viel zu entlasten als das sozialdemokratisch regierte Deutschland. Berücksichtigt man die Steuerreform und die beiden bereits geschnürten Anti-Teuerungspakete, so wird die Bevölkerung bis 2023 bereits um rund 11 Milliarden Euro entlastet. Das oppositionelle Märchen, die Bundesregierung würde der Teuerung zu wenig entgegensetzen, ist als tatsachenwidrig zurückzuweisen. Denn das Gegenteil ist der Fall, so werden selbstverständlich weitere Entlastungsmaßnahmen folgen“, betont die Generalsekretärin der neuen Volkspartei, Laura Sachslehner.

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei

Abteilung Presse, Kommunikation

Tel.:(01) 401 26-620

presse @ oevp.at

https://www.dieneuevolkspartei.at/