ORF III am Donnerstag: Programmhighlights von Alex Kristan anlässlich seines 50. Geburtstags

Außerdem: „Land der Berge“, die „Runde der ChefredakteurInnen“ und eine neue Folge von „Kabarett im Turm“ mit David Stockenreitner

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information präsentiert am Donnerstag, dem 21. April 2022, in einer „Land der Berge“-Neuproduktion „Österreichs Wilde Mitte: Der Luchs-Trail“. Anschließend lädt Wolfgang Geier in einer neuen Ausgabe der „Runde der ChefredakteurInnen“ Alexandra Föderl-Schmid, Hubert Patterer, Eva Linsinger und Gerold Riedmann ins Studio. Danach folgt „Alex Kristan – Die besten Momente zum 50. Geburtstag“ und „Kabarett im Turm“ mit David Stockenreitner.

Der Schauspieler und Kabarettist Gregor Seberg begibt sich für „Land der Berge“ (20.15 Uhr) auf den Luchs-Trail-Weitwanderweg durch „Österreichs wilde Mitte“. Von Reichraming in Oberösterreich aus geht es in elf Tagesetappen durch zwei Nationalparks bis in die niederösterreichische Wildnis bei Lunz am See. Mehr als 200 Kilometer und über 11.000 Höhenmeter gilt es zu bewältigen.

In einer neuen Folge der „Runde der ChefredakteurInnen“ (21.05 Uhr) beleuchtet Moderator Wolfgang Geier gemeinsam mit seinen Gästen die Frage: „Was macht der Krieg mit uns?“. Seit acht Wochen ist Krieg in der Ukraine. Horrorbilder, Waffenlieferungen, Wirtschaftssanktionen und Kanzlerbesuch: Wie hat dieser Krieg Gesellschaft, Politik und Medien verändert? Was wird noch passieren – und für immer bleiben? Darüber diskutieren Alexandra Föderl-Schmid (stv. Chefredakteurin „Süddeutsche Zeitung“), Hubert Patterer (Chefredakteur „Kleine Zeitung“), Eva Linsinger (stv. Chefredakteurin „profil“) und Gerold Riedmann (Chefredakteur „Vorarlberger Nachrichten“).

Die Dokumentation „Alex Kristan – Die besten Momente zum 50. Geburtstag“ (21.55 Uhr) zeigt im Rahmen der „Donnerstag Nacht“ zahlreiche Highlights aus den Programmen des Publikumslieblings. Dabei gratulieren dem beliebten und vielseitigen Kabarettisten u. a. Hans Krankl, Herbert Prohaska, Toni Polster und Klaus Eckel.

Über den Dächern von Wien feiert das Programm von David Stockenreitner seine TV-Premiere in „Kabarett im Turm“ (23.20 Uhr). Mit „DOWN“ kombiniert der österreichische Comedian schwarzen Humor, Zynismus, Charme mit körperlichen Einschränkungen – ein Kabarettprogramm über die seelische Balance, Erotik und den artgerechten Umgang mit österreichischen Beamten.

