AVISO: Verteidigungsministerin Tanner bei Angelobung von Rekruten in Weißenkirchen

Wien (OTS) - Am Freitag, den 22. April 2022, ab 17:00 Uhr, findet in Weißenkirchen in der Wachau die feierliche Angelobung von ca. 190 Rekruten der 1. Gardekompanie im Beisein von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner statt.

Unter Berücksichtigung der Sicherheitsmaßnahmen im Zusammenhang mit Covid-19 sind Medienvertreterinnen und Medienvertreter herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten. Aufgrund von Covid-Schutzbestimmungen ist die Anmeldung bis 21. April 2022, 17:00 Uhr, unter +43 (0)664-622-3076 bzw. presse.niederoesterreich@bmlv.gv.at verpflichtend.

Ablauf:

1700 Uhr Platzkonzert der Gardemusik

1800 Uhr Ankündigungssignal und Meldung an die Frau Bundesministerin

Anschl. Militärischer Festakt mit „Großem Zapfenstreich“

Zeit & Ort

Ab 16:30 Uhr Treffpunkt beim Gasthaus Heinzle, Weißenkirchen/Wachau

