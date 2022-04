Kostenloses WEBINAR im Rahmen des 5. Steirischen Eigentümertages 2022

WEG-Novelle 2022 im kompakten Überblick und das geplante Bestellerprinzip im Maklergesetz

Graz (OTS) - Der Hausbesitzerbund Steiermark ist die größte freiwillige Interessenvertretung der Haus-, Grund- und Wohnungseigentümer:Innen und Vermieter:Innen in der Steiermark. In dieser Funktion steht er seinen tausenden Mitgliedern mit aktuellen Informationen von namhaften Experten tatkräftig zur Seite. Im Rahmen des 5. Steirischen Eigentümertages 2022 findet am 29. April 2022 von 15:00 bis 16:30 Uhr wieder ein aktuelles WEBINAR mittels Zoom via Internet statt. Themen sind die aktuelle WEG-Novelle 2022 und die geplante Änderung im Maklergesetz bezüglich Bestellerprinzip bei der Vermittlung von Mietwohnungen. Die Teilnahme am Webinar ist für ÖHGB-Mitglieder und Interessierte kostenfrei.

Als engagierte Interessenvertretung der Eigentümer:Innen und Vermieter:Innen im Land bietet der ÖHGB Steiermark seinen Mitgliedern und Interessierten laufend aktuelle Informationen und Beratungen rund um die Immobilie an. Aus aktuellem Anlass folgt nun Ende April 2022 das nächste Webinar zu den Themen „WEG-Novelle 2022“ und „Die geplante Novelle zum Maklergesetz“. Mietrechtsprofi FH Dozent Mag. Christoph Kothbauer gibt in diesem kostenfreien Webinar einen kompakten Überblick über neue gesetzliche Grundlagen, die es künftig zu beachten gilt.

WEG-Novelle 2022 seit 1.1.2022 in Kraft

Die mit Beginn des Jahres geltende WEG-Novelle 2022 (Wohnungseigentumnovelle) bringt eine Reihe von Erleichterungen und neue Regelungen für Mehrheitseigentümer und Hausverwalter. Dazu zählen z.B. die Erleichterung bei der gerichtlichen Zustimmung für barrierefreie Ausgestaltungen und beim Einbau von Einzelladestationen, vor allem im Hinblick auf die boomende E-Mobilität. Ebenso sieht die WEG-Novelle Erleichterungen für das Zustandekommen von Mehrheitsbeschlüssen vor. Weiters bieten sich neue Möglichkeiten zur digitalen Teilnahme von Eigentümerversammlungen sowie mit Finanzierungssplitting auch im monetären Bereich. Auf Hausverwaltungen kommen aber auch neue Verpflichtungen zu. Wie und was genau präsentiert Wohnrechtsexperte Kothbauer in einem kompakten Überblick, der Klarheit schafft und Sicherheit gibt.

Geplante Novelle zum Maklergesetz

Mit der geplanten Änderung im Maklergesetz soll das Bestellerprinzip die derzeit übliche Regelung bezüglich Maklergebühren ablösen. Bisher gingen die Kosten für diese Dienstleistung der Makler bei der Vermittlung von Mietwohnungen zu Lasten des zukünftigen Mieters. Diese Maklerdienstleistung, deren Akzeptanz und Qualität von der überwiegenden Mehrheit geschätzt wird und die aus weit mehr als reiner Vermittlungstätigkeit besteht, soll nun grundlegend geändert werden. In Zukunft sollen die Maklerkosten vom jeweiligen Auftraggeber übernommen werden und nicht mehr automatisch vom Mieter getragen werden. Also salopp formuliert: wer anschafft, zahlt! Über alle aktuellen News gibt Mag. Kothbauer ein kurzes und kompaktes Update. Termin nicht versäumen – die Webinar-Teilnahme ist kostenlos!

WEBINAR „WEG-Novelle 2022 und Bestellerprinzip bei Maklergebühr" am 29. April 2022

WEG-Novelle 2022 im kompakten Überblick und das geplante Bestellerprinzip im Maklergesetz



Experten: FH Dozent Mag. Christoph Kothbauer , Wohnrechtsexperte



Das Webinar im Rahmen des 5. Steirischen Eigentümertages des ÖHGB Steiermark ist kostenfrei.

Datum: 29.04.2022, 15:00 - 16:30 Uhr

