Neue Folge „Stars & Talente by Leona König“: Mit Startenor Dmitry Korchak und Geigerin Amira Abouzahra als „La Traviata“

Am 24. April um 18.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Die jüngste Folge der ORF-Reihe „Stars & Talente by Leona König“ am Sonntag, dem 24. April 2022, um 18.00 Uhr in ORF 2 führt das Publikum in das Theater an der Wien. Dort lässt die leidenschaftliche Nachwuchsförderin, Moderatorin und Ideengeberin des TV-Formats, das arrivierte Künstler/innen der Klassikwelt mit hochbegabten Nachwuchshoffnungen zusammenbringt, diesmal Startenor Dmitry Korchak auf die virtuose16-jährige Geigerin Amira Abouzahra treffen. Zur Verstärkung am Klavier hat Leona König diesmal außerdem den ebenfalls 16-jährigen Pianisten Sergio Damian eingeladen. Beide Musiker sind frühere Teilnehmer des von König begründeten Klassikförderpreises „Goldene Note“: Amira war 2021 Finalistin, Sergio gewann die Auszeichnung 2019. Zu dritt bringen sie das berühmte Trinklied aus Giuseppe Verdis „La Traviata“ auf die Bühne.

Dmitry Korchark – Vom „Operalia“-Gewinner zum Startenor

Dmitry Korchak zählt zu den gefragtesten Tenören seiner Generation und ist auf allen bedeutenden Opern- und Konzertbühnen der Welt zu Hause. Er beherrscht aber nicht nur die großen Klassikpartien seiner russischen Heimat, auch seine Interpretationen im Belcanto-Repertoire werden von Publikum und Kritik hochgeschätzt. Im Gespräch mit Leona König erzählt der Künstler, warum ihm die Nachwuchsförderung wichtig ist und wie er als Preisträger des von Plácido Domingo ins Leben gerufenen Gesangswettbewerbs Operalia hervorging. Er berichtet von seiner Karriere, wie er mit Erfolgen umgeht und über seine ersten Erfahrungen als Dirigent.

Amira Abouzahra – Geigenunterricht mit vier Jahren, Hochbegabtenklasse heute

Das Talent dieser „Stars & Talente“-Episode, Amira Abouzahra, wurde im Jahr 2005 in Heidelberg geboren und entstammt einer Musikerfamilie. Die Tochter zweier Konzertpianisten spielt seit ihrem vierten Lebensjahr Violine. Nachdem Amira bei Alexander Gavrilenko in Mannheim ihre musikalischen Fähigkeiten bemerkenswert weiterentwickelt hat, wird sie in Wien an der Universität für Musik und darstellende Kunst (mdw) von Dora Schwarzberg unterrichtet. Leona König trifft die junge Geigerin im Technischen Museum Wien, das eine der größten Sammlungen historischer Musikinstrumente beherbergt. Durch sie wird die Geschichte des „guten Tons“ sichtbar gemacht. Im Gespräch erzählt Amira über ihre Herkunft und wie es ist, in einer musikalischen Familie aufzuwachen. Sie berichtet auch über ihre Hobbies und über ihre wichtigsten bisherigen Auftritte, die Hochbegabtenklasse der mdw sowie deren „Young Masters Ensemble Vienna“. In der kleinen Geigenbauwerkstätte des Technischen Museums verrät sie, was wichtig ist, um die Geige besonders klingen zu lassen.

Berühmtes „Libiamo … “ aus „La Traviata“ – mit Amiras Geige als Violetta

Im Theater an der Wien wird Amira bei den Proben für ihren Auftritt mit Startenor Dmitry Korchak durch den jungen Pianisten und „Goldene Note“-Preisträger Sergio Damian unterstützt. Davor gibt es aber auch noch Zeit für eine kurze Auflockerung der drei Musiker mit Leona König beim Tennis. Schließlich sind die Künstler bereit für die Theaterbühne und das berühmte Trinklied aus „La Traviata“: „Libiamo ne’ lieti calici“ mit Dmitry Korchak als Alfredo. Die Rolle der Violetta übernimmt in diesem Duett die Geige von Amira Abouzahra, Sergio Damian spielt am Klavier.

Für Buch und Regie der aktuellen Staffel „Stars & Talente by Leona König“ – eine Produktion von Stars & Talente Media GmbH in Zusammenarbeit mit TV friends – zeichnet Christian Reichhold verantwortlich. Alle Folgen sind bis sieben Tage nach der TV-Ausstrahlung auf der ORF-TVthek verfügbar bzw. immer ab dem Tag nach der TV-Ausstrahlung als Video-on-Demand via ORF-Klassikplattform myfidelio (www.myfidelio.at) abrufbar.

