Wien (OTS/Wien) - Auch heuer ist der Mai "Monat der Hautgesundheit". Mit der Kampagne soll die Bedeutung der Haut für Gesundheit und Wohlbefinden in das allgemeine Bewusstsein gerückt und über aktuelle Fortschritte in der Behandlung häufiger Hauterkrankungen informiert werden. Schwerpunktthema im Monat der Hautgesundheit 2022 ist die Schuppenflechte (Psoriasis). Weitere wichtige Themen unter anderem: Hautvorsorge und Hautpflege, Stigmatisierung im Zusammenhang mit sichtbaren Hautveränderungen, Besonderheiten der alternden Haut und atopische Dermatitis.

Auftakt-Pressekonferenz zum Monat der Hautgesundheit 2022

Themen:

Monat der Hautgesundheit 2022, Vorstellung der Themen und Schwerpunkte

Psoriasis/Schuppenflechte: Verbesserungen in der Behandlung des "Chamäleons unter den Hauterkrankungen"

Bedeutung der Dermatologie in der medizinischen Versorgung

Vorstellung des Projekts „Schüler für Schüler“ zur Entstigmatisierung von Hautkrankheiten bei Kindern und Jugendlichen



Gesprächspartner:

Univ.-Prof. Dr. Johann Bauer, MBA (Vorstand der Universitätsklinik für Dermatologie und Allergologie, Salzburg;

Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Dermatologie und Venerologie)

Univ.-Prof. Dr. Paul Sator (Klinik Hietzing, Wien; Leiter der Arbeitsgruppe Biologika und Immuntherapie bei chronisch entzündlichen Hauterkrankungen der ÖGDV)

Dr. Christine Bangert (Oberärztin an der Universitätsklinik für Dermatologie, Wien)

Karin Duderstadt, Vizepräsidentin von big5health - Verein für Wissensvermittlung und Steigerung von Gesundheitskompetenz und Lebensfreude bei chronischen Erkrankungen)



Moderation: Wolfgang Schiefer



Datum: 28.04.2022, 09:30 - 10:30 Uhr

Ort: Gartenpalais Liechtenstein, Festsaal

Alserbachstraße 14-16, 1090 Wien, Österreich

MEINE HAUTGESUNDHEIT Mehr Informationen zum Monat der Hautgesundheit finden Sie unter www.meinehautgesundheit.at

