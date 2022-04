TBSI an der Tsinghua SIGS veröffentlicht bedeutenden Forschungsbericht über technologischen Durchbruch bei On-Chip-LIDAR-Systemen in der Zeitschrift Nature

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Der außerordentliche Professor Hongyan Fu von der Tsinghua Shenzhen International Graduate School (Tsinghua SIGS) wurde kürzlich von der internationalen Zeitschrift „Nature" eingeladen, eine kritische Analyse und Überprüfung von On-Chip-LiDAR-Bildgebungssystemen zu veröffentlichen. Der Bericht bietet eine Zusammenfassung der derzeit in On-Chip-LiDAR-Systemen verwendeten Schlüsseltechnologien, bewertet diese und befasst sich eingehend mit der integrierten Focal-Plane-Switching-Array-Technologie auf dem Chip. Die Leistung des Systems wird auch im Zusammenhang mit den wichtigen Anforderungen der zukünftigen Unterhaltungselektronik und intelligenter Städte an die LIDAR-Systeme analysiert, und es werden zukünftige Richtungen für die Entwicklung dieses Technologiebereichs vorgeschlagen.

Der Artikel konzentriert sich auf zwei aktuelle integrierte Strahllenkvorrichtungen für On-Chip-LIDAR: das optische Phased Array (OPA) und das Focal Plane Switching Array (FPSA). Der Arbeitsmechanismus des OPA wird analysiert und der Artikel arbeitet die Faktoren heraus, die eine dichte Integration auf einem einzigen Chip im großen Maßstab erschweren. Im Gegensatz dazu verwendet das FPSA ein kameraartiges optisches System, das jeden Winkel im Sichtfeld, in dem sich das Ziel befindet, auf jedes einzelne Pixel in der Brennebene hinter der Abbildungslinse abbildet. Der Artikel untersucht die Möglichkeit, eine große Anzahl von Antennen auf einem einzigen Chip zu integrieren. Der Artikel behandelt die Arbeit der Gruppe von Ming C. Wu an der University of California, Berkeley, USA, die in der gleichen Ausgabe von „Nature" zu einem MEMS-basierten FPSA LiDAR-Großsystem veröffentlicht wurde. Außerdem erklärt er das Problem der unzureichenden lateralen Auflösung in FPSA-basierten LIDAR-Systemen und bietet eine Lösung zur Verbesserung der Leistung durch die Reduzierung der Größe der optischen Schalter. Abschließend heißt es in dem Artikel, dass eine weitere Miniaturisierung und zusätzliche Leistungsverbesserungen das FPSA zu einer vielversprechenden Technologie für Anwendungen wie Megapixel-3D-Lidar und optische Kommunikation mit ausgereiften Verarbeitungstechnologien machen werden.

Das Tsinghua-Berkeley Shenzhen Institute (TBSI) ist eine gemeinsame Einrichtung der Tsinghua University und der University of California, Berkeley, mit Unterstützung der Stadtverwaltung von Shenzhen. Der vollständig englischsprachige Studiengang Data Science and Information Technology bietet einen Doppelabschluss mit dem Master der Tsinghua University und den Master of Engineering der University of California, Berkeley.

