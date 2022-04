Wien feiert den Marathon

30 Cheering Zones und Event Hot Spots machen den VCM zum Lauf-Fest

Wien (OTS) - Wenn über 31.000 gemeldete Läuferinnen und Läufer aus 100 Nationen durch Wien laufen, wird die Stadt an sich und in sich schon zum Event.

Ob am Balkon, im Gastgarten oder direkt an der 42,195 Kilometer langen Strecke: Wien feiert den Marathon. Familienmitglieder, Begleitpersonen, Passanten, Freunde und Fans sorgen für Anfeuerungen und Motivation. Mit 30 bespielten Hot Spots wird die Zahl der Stimmungshöhepunkte für das große Lauf-Fest erweitert.



Zwtl: Gemeinsam laufen, gemeinsam anfeuern

„Wir freuen uns sehr darüber, dass Cafés und Restaurants an der Strecke den Marathon stark aufgreifen. Mit speziellen Angeboten und Ideen mobilisieren sie die Community im Grätzl und tragen damit ganz wesentlich zur Motivation der Läufer bei“, so VCM-Geschäftsführerin Kathrin Widu.

Wer an der Strecke wo anfeuert und feiert, ist im interaktiven Streckenplan nachzulesen.



Zwtl.: Die besten Plätze zum Marathon-Feiern

Partner und Sponsoren des Vienna City Marathon, Privatinitiativen sowie der VCM selbst bespielen mehrere Punkte der Strecke, auf der Ringstraße, in Schönbrunn, im neuen Leichtathletik-Welterbe Prater Hauptallee und an vielen weiteren Orten. Darunter sind:

Das Ö3 Marathon-Mobil, das vor den Teilnehmer*innen fährt und die Zuseher mit Musik und Moderation auf den Marathon aufmerksam macht. Ab ca. 10:45 Uhr befindet sich das Ö3-Marathon-Mobil auf der Ringstraße im Bereich Stubenring / Dr. Karl-Lueger-Platz.

Drei BMW Staffel-Marathon Übergabestellen mit Musik & Moderation in Schönbrunn, auf der Museumstraße / nahe Volkstheater und am Stadionbadparkplatz im Prater

Zwei Hervis Cheering Zones mit Cheerleaderinnen beim Lusthaus am Ende der Prater Hauptallee sowie auf der Mariahilfer Straße beim Hervis Store

Die Erste Bank Cheering Zone mit Cheerleaderinnen bei der Kreuzung Mariahilfer Straße/2er-Linie

Die Wien Energie Stage bei der Oper, mit Vidi-Wall (Live-Übertragung des Rennens), Musik, Info & Entertainment

Der GÖD Show Truck beim Parlament, auch mit Vidi-Wall (inkl. Live-Übertragung des Rennens) Musik, Info & Entertainment

adidas Runners Cheering Zone auf der 2-er Linie bei Naturhistorischem und Kunsthistorischem Museum

FM4 Musik Hotspots (u.a.FM4 Musik Ente auf der Rechten Wienzeile, FM4 Boom Box Prater Hauptallee)

VCM Musik Hotspot im „Welterbe Prater Hauptallee“

Zahlreiche Bands & Musikgruppen an der Strecke in der Prater Hauptallee, am Schüttel, am Schwarzenbergplatz, beim Technischen Museum, …

