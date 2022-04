ARBÖ: Osterferien-Ende, Howard Carpendale und Vienna City-Marathon bringt Staus und Sperren am Wochenende

Wien (OTS) - Das kommende Wochenende hat mit zahlreichen Staus und Sperren einiges im Bereich Verkehrsgeschehen „anzubieten“. Grund dafür sind laut ARBÖ das Ende der Osterferien in 10 deutschen Bundesländern, das Howard-Carpendale-Konzert in der Wiener Stadthalle und der Vienna City-Marathon.

Am kommenden Freitag bzw. Samstag gehen in 10 deutschen Bundesländern, unter anderem in Bayern, Baden-Württemberg, Berlin und Nord-Rheinwestfalen die Osterferien zu Ende. Vor allem am Samstag wird es ab dem frühen Vormittag auf den Hauptverkehrsrouten im Westen, aber teilweise auch im Osten und vor den Grenzen zu erheblichen Verzögerungen kommen. Die ARBÖ-Verkehrsexperten haben die wahrscheinlichsten Staustrecken auf denen bis in den Nachmittag viel Geduld gefragt sein wird, zusammengestellt:

Brenner Autobahn (A13), vor dem Baustellenbereich zwischen Europabrücke und Patsch sowie bei Schönberg

Fernpass-Straße (B179), im gesamten Verlauf mit Blockabfertigung vor dem Lermooser Tunnel und dem Grenztunnel Vils/Füssen

Inntal Autobahn (A12), vor dem Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden bei der Ausreise

Karawanken Autobahn (A11), bei der Einreise nach Österreich vor dem Karawankentunnel

Mühlkreis Autobahn (A8), vor dem Grenzübergang Suben bei der Ausreise

Ost Autobahn (A4), bei der Einreise vor dem Grenzübergang Nickelsdorf/Hegyeshalom und dem Baustellenbereich bei Bruck an der Leitha

Pyhrn Autobahn (A9), vor dem Grenzübergang Spielfeld bei der Einreise und dem Gegenverkehrsbereich bei Kalwang

Tauern Autobahn (A10), im Bereich der Tauernscheitelstrecke und zwischen Knoten Pongau und dem Knoten Salzburg

West Autobahn (A1) vor der Grenze Walserberg bei der Ausreise

Zillertal Straße (B169) im gesamten Verlauf mit Blockabfertigung vor dem Brettfalltunnel

„Wir rechnen auch am Sonntag mit einer weiteren Reisewelle, die ab dem späteren Vormittag, auf den oben genannten Strecken einsetzen wird, aber wahrscheinlich nicht die Dimension des Samstags erreichen wird. Wer Staus entgehen will, sollte azyklisch reisen und den Samstag als Reisetag meiden und Sonntag am Morgen oder frühen Vormittag bzw. späteren Abend losfahren“, so ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Haider.

Zwtl.: Howard Carpendale bringt Zigtausende in die Wiener Stadthalle

Am Freitag, 29.04.2022, gastiert der deutsch-südafrikanische Schlagersänger Howard Carpendale in der Halle D der Wiener Stadthalle. Der 76-jährige wird ab 19.30 Uhr seine zahlreichen Fans im Rahmen der „Die Show meines Lebens“-Tour mit seinen größten Hits wie „Ti Amo“, „Hello Again“ oder „Tür an Tür mit Alice“ unterhalten.

Im Zuge des Abendverkehrs werden Staus und längere Verzögerungen speziell auf der Felberstraße, der Hütteldorfer Straße und dem Neubaugürtel sowie den Straßen im Nibelungenviertel nicht ausbleiben. Konzertbesucher, die mit einem Fahrzeug anreisen, sollten zudem die generelle Kurzparkzone, die von 9 bis 22 Uhr gilt und die Parkdauer auf 2 Stunden begrenzt, sowie die Anwohnerparkplätze, die exklusiv nur für Fahrzeugbesitzer mit dem „Stadthallen-Pickerl“ reserviert sind, beachten.

„Als Parkplatz-Alternativen bieten sich die Märzparkgarage und Stadthallengarage mit einer Veranstaltungspauschale für die Parkgebühr in Höhe von EUR 7,- sowie die Garage in der Lugner-City an. Öffentlich ist die Wiener Stadthalle unter anderem mit der U6 oder den Straßenbahnlinien 6,9,18,49 erreichbar“, so Thomas Haider weiter.

Zwtl.: „Vienna City Marathon“ sorgt für zahlreiche Straßensperren in der Bundeshauptstadt

Am kommenden Sonntag startet der „Vienna City Marathon“ in seine 39. Auflage. 7.916 Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden sich ab 9 Uhr auf die 42.195 Meter lange Strecke mit dem Start auf der Wagramer Straße und dem Ziel am Heldenplatz begeben. Weitere 23.454 Läufer werden an den anderen Wettbewerben dem Halbmarathon, dem Staffel-Marathon, „Coca-Cola-Run“, „The daily mile Run“ oder „Vienna 2k“ und „Vienna 10k“ Teilnehmern. Da die Laufstrecken exklusive für die Teilnehmer und Veranstalter-Fahrzeuge reserviert sind, bringt das größte Lauf-Ereignis des Landes zeitweiligen Sperren von 34 Straßen und Brücken in 9 Wiener Bezirken führen. Betroffen sind unter anderem die Ringstraße, Äußerer und Innerer Gürtel, Linke Wienzeile, 2-er-Linie und der Innerer sowie Äußere Mariahilfer Straße und Praterstraße. Die erste Sperre im Zuge der Ringstraße zwischen Stadiongasse und Operngasse tritt am Freitag um 20 Uhr in Kraft. Das ist auch gleichzeitig die letzte Sperre, die am Sonntag um 20 Uhr aufgehoben wird.

Am Samstag zwischen 15:50 Uhr und 19:05 Uhr werden unter anderem die Franzensbrücke, Landstraßer Hauptstraße, Ringstraße oder Vordere Zollamtsstraße für die Kinder- und Jugendbewerbe den Inklusion-Lauf sowie den 10 Kilometer-Lauf gesperrt. Die 1. Sperre am Sonntag betrifft den Startbereich in der Wagramer Straße im Bereich Reichsbrücke ab ca. 4 Uhr früh. „Am Sonntag sind dann auch die Stadtautobahn, Ostautobahn (A4) und Südosttangente (A23) mit der Sperre der Abfahrt am Knoten Prater stadteinwärts sowie ab der Stadionbrücke und die Donauuferautobahn (A22) mit den Ausfahrten Kagran, B8 und Donaucity bzw. Reichsbrücke betroffen. Wer kann sollte am Sonntag sein Fahrzeug in Wien bis in den späten Nachmittag stehen lassen“, rät Thomas Haider.

Aktuelle Informationen über die Sperre und Ausweichmöglichkeiten geben gerne die Kolleginnen und Kollegen des ARBÖ-Informationsdienstes unter der österreichweiten Telefonnummer 050/123-123 oder via E-mail unter id@arboe.at zur Verfügung. Das ARBÖ-Verkehrsradio bietet am Sonntag alle wichtigen Informationen zum Marathon in einer Sondersondersendung.

