„Suche Frau, biete Hof II“: „Am Schauplatz“ zeigt, warum es für Bauern immer schwerer wird, eine Frau fürs Leben zu finden

Am 21. April um 21.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Ist es für Bauern oder Bäuerinnen schwerer, eine Partnerin oder einen Partner zu finden als für andere Berufsgruppen? Geht es bei der Suche um die Arbeit oder um die Liebe? Wie hat sich das Leben von Landwirten und Landwirtinnen über die Jahrzehnte verändert? Diese Fragen stellte „Am Schauplatz“ vor einem Jahr mehreren Single-Landwirten – und hat jetzt nachgefragt, was in der Zwischenzeit passiert ist. Für die Reportage „Suche Frau, biete Hof II“ – zu sehen am Donnerstag, dem 21. April 2022, um 21.05 Uhr in ORF 2 – hat „Am Schauplatz“-Redakteurin Tiba Marchetti einen Vier-Generationen-Betrieb besucht, mit einer Forstwirtin gesprochen und zwei ältere und zwei jüngere Single-Bauern begleitet.

Den 32-jährigen Johannes Halbartschlager zum Beispiel, der den sonnigen Hof am Mitterberg in Niederösterreich von seinem Adoptiv-Vater übernommen hat. Er war auf der Suche nach einer Frau, die das Leben am Land schätzt wie er. „Ich heirate nur, wenn ich die Frau liebe“, meint Johannes. Und fügte schmunzelnd hinzu, „ob es eine Bäuerin ist oder eine Ingenieurin, die das Geld heimbringt, ist Nebensache.“ Es ist weder eine Bäuerin noch eine Ingenieurin geworden – und verheiratet sind die beiden auch noch nicht. Aber es gibt eine Frau in Johannes’ Leben. Beim „Am Schauplatz“-Besuch vor ein paar Wochen wurde das Team von Petra begrüßt. Sie ist 33 und studierte Umweltökonomin, die ihre Büroarbeit jetzt vom Hof aus erledigt. Und auch Stallarbeit macht. „Früher habe ich Sport gemacht, jetzt arbeite ich am Hof“, lacht die blonde Wienerin, die mit Johannes eine Familie gründen will. Auch bei den anderen Bauern gibt es Neuigkeiten.

