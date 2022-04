60 Jahre Privatvermieter Verband Tirol: Mit viel Optimismus und Elan in den Bergsommer 2022

Innsbruck (OTS) - In den 6 Jahrzehnten seines Bestehens war der Privatvermieter Verband Tirol wohl kaum einmal mit derart großen Herausforderungen konfrontiert, wie in den letzten zwei Jahren während der Corona-Pandemie. Die Alpinen Gastgeber hoffen, dass Lockdowns, geschlossene Häuser und Reisewarnungen nun endlich der Vergangenheit angehören und starten mit viel Zuversicht in der Bergsommer 2022.

Im Jahre 1962 erkannten maßgebliche Persönlichkeiten in der Tiroler Tourismuswirtschaft die Notwendigkeit, dass sich die Privatvermieter in einem eigenen Verband organisieren. Die Leistungen dieser Vermietergruppe und eine umsichtige und vorausschauende Verbandsführung haben in den letzten sechs Jahrzehnten dazu geführt, dass der Verein, der seit einigen Jahren auch unter der Marke „Alpine Gastgeber“ auftritt, eine hohe Wertschätzung unter den Mitgliedern aber auch in der Öffentlichkeit erfahren durfte. Die Zahl der Mitglieder ist inzwischen auf rund 2.200 angestiegen.

„Wir Privatvermieter sehen es als wunderschöne Aufgabe, Gastgeber zu sein und unsere Gäste im Urlaub in unserer wunderschönen Tiroler Bergwelt rundum zu betreuen. Unsere Gäste haben das Privileg, als privater Gast beherbergt zu werden“, so die Osttiroler Vermieterin Theresia Rainer, die den Verband seit 2015 als Obfrau führt.

Ziele und Tätigkeiten

Der Privatvermieter Verband Tirol vertritt die Interessen seiner Mitglieder (Privatzimmer- und Ferienwohnungsvermieter) bei allen Gremien auf Bundes-, Landes-, Bezirks- und Ortsebene. Er bemüht sich ständig um weitere Förderungsmaßnahmen hinsichtlich der Qualitätsverbesserung und hilft bei Kontakten zu den örtlichen Tourismusverbänden und Meldebehörden. Ein besonderes Anliegen ist dem Verband die Weiterbildung seiner Mitglieder. So ist er auch einer der Träger der Vermieterakademie Tirol.

Seinen Mitgliedern bietet der Verband kostenlose Rechtsberatung durch eine bewährte Rechtsanwaltskanzlei, kostenlose Beratung in Steuerangelegenheiten und kostenlose Internet-Sprechstunden durch einen erfahrenen Experten (Gestaltung der eigenen Website, Umgang mit Suchmaschinen, Bewertungsportale etc.).

Weiters werden die Interessen der Mitglieder auch über den Bundesverband der Privatvermieter österreichweit vertreten. Wenn bestimmte Qualitätskriterien erfüllt sind (Prädikatisierung), erscheint der Betrieb nicht nur auf der Website der Alpinen Gastgeber www.alpine-gastgeber.at, sondern auch auf dem Web-Portal www.bedandbreakfastaustria.at. Prädikatisierte Betriebe werden auf www.booking.com als eigene Hotelkette „B&B Austria" angezeigt.

„Edelweiß“ – Qualität zum Wohlfühlen

Was die Sterne für die Hotellerie, sind die Edelweiß für die Tiroler Privatvermieter. Das Gütesiegel „Edelweiß“ erhalten Mitgliedsbetriebe nach einer sorgfältigen Qualitätskontrolle. Nur wer die strengen Standards erfüllt, wird mit 2, 3, 3 Superior, 4, 4 Superior oder mit 5 Edelweiß ausgezeichnet. In Tirol werden heuer wieder über 500 Häuser prädikatisiert.

Herausforderungen während der Corona-Pandemie

Durch die Lockdowns, das Schließen der Häuser und die damit verbundenen finanziellen Einbußen ist die Motivation bei vielen Privatvermietern gesunken. Bei Unterstützungen fielen die Privatvermieter vielfach nicht in die Richtlinien. „Es war ein ständiger Kampf, um wenigstens kleine Beträge an Fördermitteln zu bekommen. Unzählige Male sprachen wir deswegen bei Landes- und Bundesstellen vor. Jetzt gilt es, mit aller Kraft Überzeugungsarbeit zu leisten, um mit neuem Schwung in die Sommersaison zu starten. Die gute Buchungslage stimmt uns zuversichtlich. Wir Alpine Gastgeber freuen uns jetzt schon auf einen wunderschönen Bergsommer mit unseren Gästen“, betont Theresia Rainer.

