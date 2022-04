Barbara Stöckl im Gespräch mit Wolfgang Ambros, Joesi Prokopetz und Christian Kolonovits

Im ORF-Nighttalk „Stöckl“ am 21. April um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Sie sind Legenden des Austropop, jahrzehntelange Freunde und haben alle drei heuer ihren 70. Geburtstag gefeiert: Wolfgang Ambros, Joesi Prokopetz und Christian Kolonovits erzählen in der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl“ am Donnerstag, dem 21. April 2022, um 23.05 Uhr in ORF 2 im Gespräch mit Barbara Stöckl Anekdoten aus der gemeinsamen Vergangenheit und blicken auf bevorstehende Abenteuer.

„Ich war ein schüchternes Häschen“, erinnert sich Ambros an gemeinsame Schulzeiten mit Prokopetz, der dies jedoch etwas anders in Erinnerung hat. Jedenfalls wurden die beiden bald zu einem wahren „Dream Team“. 50 Jahre ist es nun her, seit mit dem Song „Da Hofa“ – Text: Prokopetz, Musik und Gesang: Ambros – der große Durchbruch gelang. Kolonovits, der 1973 im Rahmen des Musicals „Fäustling“ zu dem Duo stieß, produzierte daraufhin „Zwickt’s mi“ und viele weitere Ambros-Hits.

In seinem neuen Buch „A Mensch möcht i bleib‘n“ reflektiert Ambros sowohl über schmerzhafte als auch glorreiche Momente seines bewegten Musikerlebens. Nicht nur humorvoll, sondern auch ernsthaft zeigen sich die drei Austropop-Legenden auch im ORF-Nighttalk. Was das Altwerden mit sich bringt und was gute Freundschaft bedeutet, erzählen sie Barbara Stöckl.

