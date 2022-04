Tipps und Tricks vom „Pflanzendoc“ ab 24. April in ORF 2

Biogärtner Karl Ploberger beantwortet die Fragen des Publikums

Wien (OTS) - „Pflanzendoc“ und Biogärtner Karl Ploberger beantwortet am 24. April sowie am 8. und 15. Mai 2022 jeweils sonntags ab 16.00 Uhr in ORF 2 alle Garten- und Pflanzenfragen der Zuseherinnen und Zuseher am Telefon. Wie wird das Zitronenbäumchen am besten überwintert? Wie bekomme ich das Moos aus dem Rasen? Was mache ich, wenn der Oleander Läuse hat? Der Experte zeigt anhand von Pflanzen sowie Produkten, wie sich das eine oder andere Problem lösen lässt. Er liefert dabei viele Insider-Tipps aus seiner jahrzehntelangen Erfahrung und begrüßt in jeder Folge einen prominenten Gast – von Schauspielerin Ulrike Beimpold über Schlagerstar Francine Jordi bis hin zu Star-Astrologin Gerda Rogers.

24. April,16.00 Uhr, ORF 2: Schauspielerin und Orchideen-Fan Ulrike Beimpold

„Pflanzendoc“ Karl Ploberger meldet sich aus dem Palmenhaus in St. Florian bei Linz und nimmt sich der Gartensorgen der Zuseherinnen und Zuseher an. Unter anderem beantwortet er folgende Fragen: Wie überwintere ich Zitronenbäumchen am besten? Wie lege ich einen Komposthaufen optimal an? Meine Yuccas bekommen im Winter immer schwarze Flecken – was kann man dagegen tun? Außerdem ist Autorin und Schauspielerin Ulrike Beimpold zu Gast, die erzählt, wie sie Pflanzen rettet und von einem Garten träumt.

8. Mai, 16.00 Uhr, ORF 2: Schweizer-Schlagerstar und Gartenliebhaberin Francine Jordi

Die Gartenfragen dieser Folge: Warum blühen die Pfingstrosen im Garten nicht? Was kann man gegen die Löcher in der Thujenhecke machen? Wie schneidet man eine Rose richtig? Schlagerstar Francine Jordi ist zu Gast bei Karl Ploberger und erzählt von ihrem Garten und ihrer Liebe zur Natur.

15. Mai, 16.00 Uhr, ORF 2: Star-Astrologin und Rosenfreundin Gerda Rogers

Karl Ploberger hat auf alle Gartenfragen eine Antwort. Diesmal: Wann ist der beste Zeitpunkt für den Nussbaumschnitt? Braune Blätter bei der Efeutute – was ist zu tun? Wann muss man das Substrat meiner Topfpflanzen auf der Terrasse austauschen? Starastrologin Gerda Rogers gewährt Einblick in ihren Garten und weiß, welches Sternzeichen für den Beruf des Gärtners prädestiniert ist.

Noch mehr von und mit Karl Ploberger im ORF: Am Dienstag, dem 3. Mai, meldet sich der Pflanzenexperte um 20.15 Uhr in ORF 2 aus dem Botanischen Garten in Wien und zeigt mit „Das Paradies daheim – Die schönsten Gärten Österreichs“ in zehn Gartenporträts aus ganz Österreich die Vielfalt der grünen Oasen unseres Landes. Am Samstag, dem 7. Mai, ist der Biogärtner der Nation um 20.15 Uhr in ORF 2 gemeinsam mit Stefanie Hertel zum zweiten Mal zu Besuch in den Kittenberger Erlebnisgärten in Schiltern bei Langenlois und präsentiert mit „Die Gartenparty der Stars“ eine unterhaltsame Mischung aus Musik, Spiel, Spaß und vielen schönen Bildern. Wissenswertes und Nützliches zum naturnahen Gärtnern gibt es ab dem 22. Mai sonntags um 17.30 Uhr „Natur im Garten“ in ORF 2 zu sehen, wenn Karl Ploberger aus den Schaugärten in Tulln Tipps zu Pflanzenkunde, Pflege, Gartenplanung und Lifestyle gibt.

