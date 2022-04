Kick-Off fürs Wiener Klimateam: Ab jetzt 1er Ideen einreichen

Wiener*innen können ab sofort in drei Bezirken ihre Ideen fürs Wiener Klima einreichen und zusammen mit der Stadt umsetzen.

Wien (OTS) - Die Klimakrise betrifft alle Menschen in Wien, unabhängig von Alter, Herkunft, Grätzl, etc. Damit alle auch in Zukunft ein gutes Leben in der Stadt führen können und die Klimakrise aufgehalten werden kann, braucht es auch wirklich alle. Deswegen startet die Stadt Wien das innovative Beteiligungsprojekt „Wiener Klimateam“ in den drei Bezirken Margareten, Simmering und Ottakring: „Die Wiener*innen wissen selbst am besten, was es in ihrem Grätzl braucht, um das Leben in der Stadt noch nachhaltiger und besser zu machen. Wir rufen sie auf, ins Wiener Klimateam zu kommen und zusammen mit uns ihre Ideen in ihren Bezirken zur Umsetzung zu bringen“, sagte Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky beim Kick-Off.

Wiener*innen können aktiv mitgestalten

Seit heute können Wiener*innen Teil des Wiener Klimateams werden und ihre „1er Ideen“ fürs Klima einreichen. Von klimafreundlicher Mobilität und erneuerbaren Energien, nachhaltiger Ernährung und Kreislaufwirtschaft bis zu klimafitten Grätzln und mehr Klimabewusstsein: Bei sechs Handlungsfeldern ist für alle etwas dabei. Czernohorszky: „Wie groß oder wie klein die Idee ist, spielt keine Rolle. Wir freuen uns auf jede Idee und arbeiten gemeinsam an der Umsetzung.“

„Mit den Wiener Klimateams gibt es neben dem strategischen Wiener Klimafahrplan nun auch für Wienerinnen und Wiener unmittelbar die Möglichkeit, direkt in ihrem Grätzl kreativ zu werden und Ideen und Lösungen für eine klimafitte und generationengerechte Zukunft umzusetzen. So kann jede und jeder Einzelne selbst sein Lebensumfeld nachhaltig gestalten. Ich freu mich auf zahlreiche und spannende Vorschläge aller Wienerinnen und Wiener“, sagt NEOS Wien Klimasprecher Stefan Gara.

Mitmachen kann jede Person, die in Wien lebt und eine Idee für die klimafitte Zukunft hat. Die Vorschläge können als Einzelperson oder als Gruppe eingereicht werden. Wiener*innen können ab sofort bis 6. Juni ihre Ideen ganz einfach online auf klimateam.wien.gv.at, via Postkarte oder bei den Aktionstagen im Bezirk abgeben.

Dabei beschreitet das Projekt neue Wege der Politikgestaltung: „Im Wiener Klimateam reichen die Wiener*innen nicht nur ihre Ideen ein. Ab dem Sommer können sie ihre Vorschläge zusammen mit der Stadt und den Bezirken zu Projekten weiterentwickeln“, erzählt Projektleiterin Wencke Hertzsch von der Stadt Wien – Energieplanung. Das Wiener Klimateam geht damit als innovatives Beispiel für gemeinsames Handeln voran, das im Kampf gegen die Klimakrise so wichtig ist. Ähnliche Ansätze werden auch in Paris und Lissabon verfolgt.

Projekt startet 2022 in Margareten, Simmering und Ottakring

Margareten, Simmering und Ottakring sind die Pionierbezirke, in denen dieses Jahr Klimateams an den Start gehen. 2023 wird das Projekt auf weitere Bezirke ausgerollt. Für die Pilotphase des Wiener Klimateams stehen 6,5 Mio. Euro pro Jahr zur Verfügung.

Bezirksvorsteherin Silvia Jankovic betont: „Bürger*innen, die begeisterte Wiener*innen sind, in die Entwicklung ihrer Stadt einzubeziehen, finde ich großartig – Partizipation ist mir sehr wichtig. Deshalb bin ich stolz darauf, dass Margareten bei diesem besonders innovativen Beteiligungsprozess, dem Wiener Klimateam, Pilotbezirk sein darf. Gemeinsam machen wir Wien klimafit!“

„Es ist mir eine Ehre, dass Simmering einer der drei Bezirke ist, in denen dieses Jahr die Klimateams erstmalig an den Start gehen. Die Simmeringerinnen und Simmeringer wissen selbst am besten, was es in ihrem Grätzl – und damit auch im Bezirk - braucht, um ihre unmittelbare Lebensumgebung noch nachhaltiger und „klimafitter“ zu gestalten“, sagt Bezirksvorsteher Thomas Steinhart.

Bezirksvorsteher Franz Prokop ergänzt: „Es freut mich besonders, dass Ottakring Teil des tollen Pilotprojektes ist, bei dem die Bewohner*innen unserer Stadt aufgerufen sind sich für einen klimafreundlichen Bezirk zu engagieren. Wir sind sehr gespannt auf die tollen Ideen und freuen uns einen modernen und innovativen Prozess wie diesen mitbegleiten zu können. Bürger*innenbeteiligung und Partizipation ist uns immer schon ein großes Anliegen in Ottakring. So wurden auch in unserem jüngsten Großprojekten - wie der Umgestaltung des Johann-Nepomuk-Berger Platzes oder der Thaliastraße NEU - die Bürger*innen von Beginn an miteinbezogen.“

Ablauf: So werden aus den Ideen Projekte

Bis zum 6. Juni können die Wiener*innen ihre Ideen einreichen. Das kann einerseits auf eigens dafür erstellten Ideenkarten sowie bei Aktionstagen in den Bezirken erfolgen oder digital auf klimateam.wien.gv.at nach vorheriger Registrierung auf der Beteiligungsplattform. Auf der Onlineplattform können eingebrachte Ideen eingesehen, kommentiert und priorisiert werden. Im Juni und Juli werden die Projektvorschläge einem Schnellcheck durchzogen. Erfüllen die Ideen die Kriterien, werden sie von August bis September in gemeinsamen Workshops mit den Einreicher*innen zu umsetzungsfähigen Projekten weiterentwickelt. Im November entscheidet eine repräsentativ geloste Bürger*innen-Jury, welche Projekte umgesetzt werden. Verkündet werden die ausgewählten Projekte schließlich im Dezember 2022.

Alle weiteren Infos gibt es auf klimateam.wien.gv.at.

