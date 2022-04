NACHGEFRAGT: Was wird aus der Ukraine?

Ein Gespräch mit Osteuropahistoriker Philipp Ther und Außenpolitikredakteur Gerald Schubert

Wien (OTS) - Philipp Ther, Professor für die Geschichte Ostmitteleuropas an der Universität Wien sowie Wittgensteinpreisträger 2019, diskutiert mit Gerald Schubert, Außenpolitikredakteur bei "Der Standard", darüber, wie der Krieg gegen die Ukraine bislang verlaufen ist und was er für die Zukunft Europas bedeutet. Das Gespräch findet am Montag, 25. April, 17 Uhr, in Kooperation mit APA Science in der Aula am Campus der Universität Wien statt und wird live übertragen. Diskutieren Sie mit bei NACHGEFRAGT – vor Ort und online.

Der ursprünglich geplante Sturz der demokratisch gewählten Regierung und die Besetzung eines Großteils des Landes ist erst einmal gescheitert. Und trotzdem: Wie kann die Ukraine den russischen Angriff als selbständiger Staat überstehen? Was kann die EU tun, um das Überleben der Ukraine zu unterstützen? Leistet Österreich einen ausreichenden Beitrag dazu und ist Neutralität unter diesen Umständen noch haltbar? Zu diesen und vielen weiteren Fragen tauschen sich Osteuropahistoriker Philipp Ther und Außenpolitikredakteur Gerald Schubert bei NACHGEFRAGT aus.

Philipp Ther ist Professor für Geschichte Ostmitteleuropas an der Universität Wien und hat dort das Forschungszentrum für die Geschichte von Transformationen (RECET) gegründet. Außerdem ist er der Autor zahlreicher preisgekrönter Bücher. Sein aktuelles Buch „In den Stürmen der Transformation. Zwei Werften zwischen Sozialismus und der EU“ (Suhrkamp) ist Buch des Monats April 2022 bei den Blättern für deutsche und internationale Politik; "Die neue Ordnung auf dem alten Kontinent. Eine Geschichte des neoliberalen Europa" (ebenfalls Suhrkamp) wurde 2015 mit dem Sachbuchpreis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet und in sieben Sprachen übersetzt. Zu seinen weiteren Forschungsschwerpunkten zählen Flucht- und Migrationsgeschichte sowie Geschichte & Musik im späten Habsburgerreich.

Gerald Schubert ist seit 2015 Redakteur für Außenpolitik und Internationales bei der Tageszeitung "Der Standard". Zuvor verbrachte er 14 Jahre in Prag, u.a. als Chefredakteur von Radio Prag International und als STANDARD-Korrespondent. Schubert studierte an der Universität Wien Publizistik- und Kommunikationswissenschaft und absolvierte Studiengänge an der Karlsuniversität Prag. Sein Schwerpunkt liegt auf Tschechien und anderen Ländern Mittel- und Osteuropas, aktuell der Ukraine.

Mit NACHGEFRAGT liefert die Universität Wien wissenschaftsbasierte Antworten auf drängende Fragen unserer Gesellschaft. Die Gespräche werden in Kooperation mit APA Science angeboten, um ein breites, an wissenschaftlichen Themen interessiertes Publikum anzusprechen.

NACHGEFRAGT "Was wird aus der Ukraine?“

Montag, 25. April 2022, 17-18 Uhr

Aula am Campus der Universität Wien, Hof 1.11, Spitalgasse 2, 1090 Wien

Online: Die Veranstaltung wird live übertragen; den Link dazu finden Sie hier.

Fragen können vorab unter #nachgefragt auf den Social Media Kanälen der Universität Wien sowie während der Veranstaltung vor Ort oder im Livechat gestellt werden.

