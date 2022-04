Einladung zum Online-Pressegespräch

Studienpräsentation Deloitte Radar 2022

Wien (OTS) - Österreichs Wirtschaftsstandort ist unter Druck: Die wirtschaftlichen und sozialpolitischen Folgen der COVID-19-Pandemie sind noch nicht bewältigt, gleichzeitig erschüttern der Ukraine-Krieg und die damit verbundenen Sanktionen die Weltwirtschaft.



Was bedeuten die aktuellen Entwicklungen für den Standort Österreich? Wo gibt es Handlungsbedarf? Was braucht der Standort, um in Zukunft resilient zu sein?



Diese und weitere Fragen werden in der neuen Ausgabe der Standortstudie Deloitte Radar beantwortet. Dafür hat Deloitte Österreich im März 2022 mehr als 230 heimische Top-Führungskräfte um ihre Einschätzung von Österreichs Standortattraktivität gebeten und parallel die wichtigsten internationalen Indizes analysiert.



Die Ergebnisse präsentieren Ihnen in einem Online-Pressegespräch:

Harald Breit

CEO von Deloitte Österreich





CEO von Deloitte Österreich Elisa Aichinger

Partnerin Consulting bei Deloitte Österreich





Partnerin Consulting bei Deloitte Österreich Herbert Kovar

Managing Partner Tax & Legal bei Deloitte Österreich

Online-Pressegespräch: Studienpräsentation Deloitte Radar 2022

Termin: Donnerstag, 28.4.2022, 9:30 Uhr via Microsoft Teams Meeting



Bitte um Anmeldung unter arnowshad @ deloitte.at bzw. +43 1 537 00 8556.

Datum: 28.04.2022, 09:30 - 10:30 Uhr

Ort: Microsoft Teams Meeting, Österreich

Url: https://deloi.tt/3M8KKMO

