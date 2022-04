Ford tritt Daten-Netzwerk der Automobilindustrie bei: Lieferketten sollen transparenter und nachhaltiger werden (FOTO)

Wien (ots) - · Ford wird Teil von Catena-X: Das Netzwerk wurde eingerichtet, um Datenstandards für die automobile Wertschöpfungskette zu etablieren und den Datenaustausch zwischen allen Beteiligten zu verbessern

· Darüber hinaus ist Ford ein Gründungsmitglied der deutschen Responsible Supply Chain Initiative, die Sozialstandards, Arbeitssicherheit und Umweltschutz innerhalb der Lieferketten mittels einheitlicher Prüfmechanismen gewährleistet

· Beide Initiativen werden einen Beitrag dazu leisten, dass Ford in Europa bis 2035 die Klimaneutralität erreicht - in den Werken, in der Logistik und bei den Zulieferern

· Ford engagiert sich für die stetige Verbesserung der Lieferketten und ist bestrebt, Geschäfte mit Organisationen zu tätigen, die sich sowohl für Menschen als auch für den Planeten einsetzen

Ford of Europe hat zwei wichtige Lieferketten-Initiativen unterzeichnet. Sie zielen darauf ab, Industriestandards für den Datenaustausch zwischen Unternehmen zu etablieren und eine einheitliche Bewertung der Nachhaltigkeit von Produktionsstandorten zu ermöglichen. Bei der ersten Initiative handelt es sich um das Catena-X Automotive-Network, welches eingerichtet wurde, um Nachhaltigkeit und Effizienz in der gesamten automobilen Lieferkette durch kontinuierlichen Datenaustausch zwischen Partnern zu verbessern. Die zweite Kooperation - die deutsche Responsible Supply Chain Initiative (RSCI) - stellt ebenfalls datenbasierte Methoden für nachhaltigere Lieferketten bereit.

"Verantwortungsvolle, transparente und nachhaltige Lieferketten sind der Schlüssel für einen erfolgreichen Wandel in der Automobilindustrie auf dem Weg in eine elektrifizierte Zukunft", sagte Werner Pütz, Vice President, Purchasing, Ford of Europe. "Durch die Definition von Datenstandards und die Gewährleistung eines sicheren Datenaustauschs bietet Catena-X eine starke Grundlage für die Zusammenarbeit in diesem Bereich, die für alle Unternehmen der Branche von großer Bedeutung ist. Wir freuen uns sehr, nun Teil dieser richtungsweisenden Initiativen zu sein".

Der Beitritt zu diesen Initiativen ist für Ford ein wichtiger Schritt, um CO2-Neutralität an europäischen Standorten zu erreichen, die gemäß Selbstverpflichtung des Unternehmens bis 2035 realisiert werden soll und auch Logistik sowie Zulieferbetriebe umfasst. Ebenfalls bis 2035 strebt Ford das Ziel von null Emissionen bei allen in Europa verkauften Fahrzeugen an.

Catena-X Automotive Netzwerk

Als digitale Infrastruktur und kollaboratives Netzwerk ermöglicht Catena-X einheitliche Standards für den Daten- und Informationsaustausch entlang der automobilen Wertschöpfungskette. Ford schließt sich nun einer Vielzahl von Partnern aus Wirtschaft und Wissenschaft an, um Teil dieser beispiellosen Zusammenarbeit zwischen verschiedensten Unternehmen der Automobilindustrie zu werden.

Zu den Anwendungsgebieten gehören Qualitätsmanagement, Instandhaltung, Supply Chain Management und Nachhaltigkeit. Der reibungslose Datenfluss zwischen den Mitgliedern und ihren globalen Partnern könnte das Problem-Management verbessern, um etwa Lieferkettendruck oder Rohstoffengpässe rascher zu beheben, als dies bisher oftmals möglich war1. Die Beteiligung von Ford an Catena-X wird die Nachhaltigkeit des Unternehmens erhöhen und die Lieferketten noch transparenter machen. Mehr Informationen zu Catena-X finden Sie unter: https://catena-x.net/de/

Responsible Supply Chain - Vereinsgründung zusammen mit dem VDA

Ford gehört zu den 14 Gründungsmitgliedern dieser auf Vereinsrecht basierenden Initiative des Verbandes der Automobilindustrie (VDA). Ziel ist die Entwicklung standardisierter Nachhaltigkeits-Bewertungen von Unternehmen innerhalb automobiler Lieferketten zu entwickeln, einschließlich der Evaluierung von Sozialstandards, Arbeitssicherheit und Umweltschutz.

"Um eine nachhaltige Zukunft zu gestalten, braucht es einen ganzheitlichen Ansatz und praktische Lösungen. Starke Gemeinschaften wie die Responsible Supply Chain Initiative bieten Unternehmen die Möglichkeit, fortschrittliche Industriestandards und Nachhaltigkeit branchenweit zu etablieren. So können alle Beteiligten der Wertschöpfungskette die Herausforderungen unserer Zeit gemeinsam meistern", sagte Helmut Philipp, Nachhaltigkeitsspezialist bei Ford of Europe und stellvertretender Vorsitzender der Responsible Supply Chain Initiative (RSCI).

Ford engagiert sich für die Verbesserung aller Facetten innerhalb der Lieferketten und ist bestrebt, Organisationen für die Geschäftsabwicklung zu identifizieren, die Richtlinien zum Schutz der Menschen und des Planeten verabschieden und durchsetzen. Der Verhaltenskodex für Zulieferer beschreibt die Anforderungen an Lieferantenbeziehungen in Bereichen wie Menschenrechte, Umwelt, verantwortungsvolle Materialbeschaffung, verantwortungsvolle und rechtmäßige Geschäftspraktiken sowie die damit verbundene Umsetzung dieser Prinzipien.

1 Die Datenhoheit des Catena-X-Netzwerks wird nach den Standards der European Cloud Data Infrastructure (GAIA-X) und der International Data Spaces (Initiative für sicheren, domänenübergreifenden Datenverkehr mit Sitz in Berlin) gewahrt.

