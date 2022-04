Sagartz zu Nordmazedonien und Albanien: "EU muss Versprechen einhalten"

Nordmazedonien und Albanien haben ihre Hausaufgaben für EU-Beitrittsverhandlungen gemacht - Verhandlungen jetzt beginnen - Free Roaming für Westbalkan als erster Schritt

Brüssel (OTS) - Im Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten des Europa-Parlaments erfolgen heute die Abstimmungen über die Europa-Perspektiven von Nordmazedonien und Albanien. Der Verhandler der Europäischen Volkspartei im Europa-Parlament für Nordmazedonien, Christian Sagartz, spricht sich erneut für einen raschen Start der Beitrittsverhandlungen aus: "Nordmazedonien und Albanien haben ihre Hausaufgaben gemacht und große Anstrengungen unternommen, um die Auflagen der Europäischen Union zu erfüllen. Jetzt ist es an der Europäischen Union, ihre Versprechen zu halten und so rasch wie möglich mit den Beitrittsverhandlungen zu starten. Denn vor allem im Angesicht des schrecklichen Ukraine-Kriegs braucht es mehr denn je ein geeintes Europa. Ein wichtiger erster Schritt wäre die Einbindung der Westbalkan-Staaten in den europäischen Mobilfunk-Raum, wo für Handy-Telefonate und mobiles Internet-Surfen im europäischen Ausland keine Zusatzkosten mehr anfallen."

"Es wäre ein historischer Fehler, wenn wir reformwillige europäische Staaten in unserer Nachbarschaft weiter hinhalten. Dann verlieren wir als Europäischen Union an Glaubwürdigkeit und wir überlassen das Feld anderen geopolitischen Kräften wie Russland oder China, die nicht unsere Werte teilen. Putins brutaler Krieg in der Ukraine zeigt leider eindrücklich, wie wenig zum Beispiel die russische Führung unseren Zugang zu Frieden und Menschenrechten teilt. Gerade am Westbalkan müssen wir klare Zeichen setzen, um unseren europäischen, friedlichen und demokratischen Weg in Europa und der Welt erfolgreich zu gehen", sagt Sagartz, stellvertretender Vorsitzender des Menschenrechts-Ausschusses im Europa-Parlament.

"Free Roaming soll so rasch wie möglich auch für den Westbalkan gelten. Wenn Reisenden außerhalb ihres Heimatlandes keine zusätzlichen Kosten für Anrufe, mobiles Internetsurfen und SMS entstehen, stärken wir damit die wirtschaftliche und soziale Zusammenarbeit und fördern den Austausch", schließt Sagartz. (Schluss)

