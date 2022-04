"Letzte Ausfahrt: Weltall" auf dem ARTE Twitch-Kanal mit Rudolph und Werner Herzog (FOTO)

Strasbourg (ots) -

Im Rahmen seines Schwerpunkts "Earth Day 2022" bietet ARTE auf seinem Twitch-Kanal am Freitag, 22. April 2022, ab 19.30 Uhr den Stream des Dokumentarfilms "Letzte Ausfahrt: Weltall" an.

Im Anschluss stehen die weltbekannten Regisseure Rudolph und Werner Herzog für ein Live Q&A zur Verfügung.

Nach dem erfolgreichen Launch des deutschen ARTE Twitch-Kanals twitch.tv/arte_tv im Februar 2022 bietet ARTE der Twitch Community zum Earth Day einen erneuten Doku-Stream an: Am Freitag, den 22. April 2022, ab 19.30 Uhr geht der Dokumentarfilm "Letzte Ausfahrt: Weltall" im Livestream der Frage nach der Zukunft der Menschheit auf der Erde nach und erforscht alternative Lebensrealitäten. Im anschließenden Q&A beantworten die beiden weltbekannten Regisseure Rudolph und Werner Herzog die Fragen der Community.

In "Letzte Ausfahrt: Weltall" (ZDF/ARTE, Gundpowder & Sky/Spring Films/Taglicht Media, Deutschland 2022, 85 Min.) nehmen Rudolph und Werner Herzog uns mit auf eine unvergessliche Reise in den Weltraum und das Leben jenseits der Erde, um eine Antwort auf die große Frage zu finden: Wie nahe sind wir der Erfüllung unseres Traums, Weltraumkolonisten zu werden? Der Dokumentarfilm wird im Rahmen des ARTE-Schwerpunkts Earth Day 2022 am Samstag, 23. April 2022, um 20.15 Uhr in Erstausstrahlung gezeigt und steht bereits ab dem 22. April in der ARTE-Mediathek zur Verfügung.

Der Twitch-Stream startet am Freitag, 22. April 2022, um 19.30 Uhr mit einer Begrüßung und Einleitung von Host Cedric Engels (Doktor Whatson) zum Earth Day 2022. Nach dem Filmstream stehen Rudolph und Werner Herzog der Twitch-Community ab ca. 21 Uhr für ein Live Q&A zur Verfügung.

ARTE Twitch-Kanal: https://www.twitch.tv/arte_tv

Weiteres Pressematerial auf ARTE Presse.

Rückfragen & Kontakt:

Gabriele Dasch | gabriele.dasch @ arte.tv | +33 3 90 14 21 56

Presseportal: presse.arte.tv | Twitter: @ARTEpresse