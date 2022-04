Pressegespräch "50 Jahre ARGE Österreichische Bäuerinnen" am 26. April

Chancen und Herausforderungen für Frauen im ländlichen Raum im Fokus

Wien (OTS) - "Gestalten wir Zukunft - JETZT!" lautet das Motto des Bundesbäuerinnentages 2022 am 26. April in Niederösterreich. Dieser Slogan wird von Österreichs Bäuerinnen tagtäglich gelebt, denn diese haben nicht nur eine Schlüsselfunktion am Bauernhof und für die Versorgungssicherheit, sie sind auch besonders glaubwürdige Botschafterinnen für ihre Branche im Dialog mit der Gesamtgesellschaft.

Welche Erfolge die ARGE Österreichische Bäuerinnen in 50 Jahren verbuchen konnte und welchen Chancen und Herausforderungen die Frauen in der Landwirtschaft und im ländlichen Raum aktiv begegnen, steht im Fokus bei einem Pressegespräch, das am Dienstag, 26. April 2022, um 9.00 Uhr im Eventhotel Pyramide & Congress Center, 2334 Vösendorf, Parkallee 2, Europa-Saal 1 im Erdgeschoss (Eingang direkt über die Pyramide), stattfindet.

Die Teilnahme ist auch online möglich, und zwar unter dem Link https://zoom.us/j/99575142720?pwd=VWY5RW5qNzd5Qk9vTWRJZXdIMWVjZz09

Meeting-ID: 995 7514 2720, Kenncode: 26042022

Als Gesprächspartner stehen Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger, der Präsident der Landwirtschaftskammer (LK) Österreich, Josef Moosbrugger, sowie die Bundesbäuerin und Vorsitzende der ARGE Österreichische Bäuerinnen, Irene Neumann-Hartberger, zur Verfügung.

Anmeldungen für das Pressegespräch vor Ort und für den Bundesbäuerinnentag sind per E-Mail an c.jung-leithner@lk-oe.at oder per Tel. +43 676 83441 8770 beziehungsweise an Christina.spangl@lk-noe.at oder Tel. +43 664 60259 28101 möglich.

Der gesamte Bundesbäuerinnentag am 26. April kann auch per Livestream verfolgt werden. Der Link dazu ist auf der Webseite www.baeuerinnen.at zu finden. Dort wird in den Tagen nach der Veranstaltung auch die Aufzeichnung zum Nachschauen bereitstehen. (Schluss)

