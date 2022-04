AVISO Gedenkveranstaltung 26.04./11.30 Uhr

75 Jahre MUK: Restitution und Gedenktafelenthüllung durch BM Michael Ludwig

Wien (OTS/RK) - Die Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (MUK), ein Unternehmen der Wien Holding, hat ihre Entstehungsgeschichte anlässlich ihres 75-jährigen Bestehens wissenschaftlich aufgearbeitet. Am Dienstag, dem 26. April 2022, 11.30 Uhr, wird Bürgermeister Dr. Michael Ludwig am Standort Johannesgasse 4a eine mehrsprachige Gedenktafel zur Erinnerung an die NS-Vergangenheit der Institution enthüllen.

Im Herbst 1945 wurde am Konservatorium der Stadt Wien, der Vorgängerinstitution der MUK, der Regelbetrieb nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgenommen. Das fortlaufende Forschungsprojekt Hausgeschichte-Zeitgeschichte reflektiert kritisch die Geschehnisse vor, während und nach dem Nationalsozialismus. Dank Widmung und systematischen Recherchen kann im Rahmen der Gedenkveranstaltung eine über hundert Jahre alte musikwissenschaftliche Publikation an die aus London anreisenden rechtmäßigen Erben restituiert werden.

Die Vertreter*innen der Medien sind herzlich zur Gedenkveranstaltung eingeladen!

Teilnehmer*innen:



Dr. Michael Ludwig, Bürgermeister der Stadt Wien

Mag.a Veronica Kaup-Hasler, Stadträtin für Kultur und Wissenschaft

Oskar Deutsch, Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Wien

Susie, Nick und Leanne Deyong, Erben des Musikbuchs

MMag. Markus Figl, Bezirksvorsteher Innere Stadt

Dr. Andreas Mailath-Pokorny, Rektor der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien

Bitte merken Sie vor:

Zeit: Dienstag, 26. April 2022, 11.30 Uhr

Ort: MUK, Johannesgasse 4a, 1010 Wien

Um Anmeldung unter a.koukal@muk.ac.at wird gebeten.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Es gelten die aktuellen Wiener Corona-Bestimmungen.

