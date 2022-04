Forschungszentrum ersetzt Bankfiliale

Medical Image Analysis & Artificial Intelligence in Krems-Stein

Krems, Niederösterreich (OTS) - Die Danube Private University (DPU) etabliert in den Räumen der ehemaligen Raiffeisenbank Krems-Stein (Rathausplatz in Stein) das Forschungszentrum Medical Image Analysis & Artificial Intelligence (MIAAI). Das Forschungszentrum, das ab 1. Mai die Räumlichkeiten bezieht, umfasst 230 m² und wird von hochkarätigen Wissenschaftler*innen geleitet.

So wird beispielsweise Univ.-Prof.in DDr.in Ramona Woitek, eine Koryphäe im Bereich Radiomics (Analyse von quantitativen Bildmerkmaeln), von der University of Cambridge dem Team als Gesamtleiterin beitreten. Auch die Expertin für Medical Image Processing & Artificial Intelligence, Ass.-Prof.in Dr.in Sepideh Hatamikia, Innovationspreisträgerin 2021, konnte für die DPU als Head of Computational Imaging, Medical Image Analysis & Artificial Intelligence gewonnen werden. Zusätzliche Verstärkung auf Univ.-Professorinnen-Niveau, aus dem Department für Biomedical Imaging and Image-Guided Therapy der MedUni Wien, ist bereits verpflichtet worden und folgt im Oktober 2022, eine Vorstellung ist für den Sommer geplant. Auch Univ.-Prof.in Dr.in Anna Choi, aus Brandenburg, wird das Team verstärken, um besonders die Versorgungsfragen im MIAAI zu behandeln. Welche Anwendungsgebiete gibt es für MIAAI, wie wird MIAAI in der Bevölkerung und der Ärzteschaft aufgenommen? Zudem begrüßt die DPU Florian Schwarzhans, PhD und Olgica Zaric, PhD, die in den Bereichen Medical Imaging sowie MRT ihre Expertise von der MedUni Wien an der DPU einbringen. DI Markus Gruber und Geevarghese George, PhD, konnten zudem im Bereich Artificial Intelligence verpflichtet werden, welche viel Erfahrung mitbringen. Dem Team wird zudem eine Vielzahl von Fachärzt*innen zugeordnet werden, die den Forschungsbereich ergänzen (Dermatologie, Angiologie, HNO, Augenheilkunde, Onkologie etc.). So konnte zum Beispiel die Onkologin Univ.-Prof.in Monika Csoka verpflichtet werden. Erste Projekte werden sich mit innovativen Diagnoseverfahren bei Krebserkrankungen beschäftigen. Ein erstes Symposium ist für den 20. September 2022 geplant.

Direktor Robert Wagner, MA: "Ich war selbst Kunde bei der Raiffeisenbank in Krems-Stein, somit sehe ich das natürlich mit einem weinenden Auge, dass es diese Filiale nun in anderer Form gibt. Ich denke aber, dass die Räumlichkeiten nun einen guten neuen Nutzen gefunden haben. Mit dem von uns verpflichteten Team werden wir auch international eine herausragende Rolle spielen und den Wissenschaftsstandort weiter stärken."

Rückfragen & Kontakt:

Danube Private University (DPU) - Fakultät Medizin/Zahnmedizin

Sabine Plattner

Assistenz im Büro Direktor Wagner

0043 (0) 676 8424 19370

sabine.plattner @ dp-uni.ac.at

www.dp-uni.ac.at