Lebensmitteldrehscheibe: GOURMET und Samariterbund Wien setzen sich für Lebensmittelrettung ein

Samariterbund Wien holt übriggebliebene Speisen von GOURMET ab und gibt sie an Sozialeinrichtungen weiter.

Wien (OTS) - „Wir freuen uns, dass Gourmet ein wichtiger Partner in unserem Projekt der Lebensmitteldrehscheibe ist. Dabei holt der Samariterbund Wien übriggebliebene Speisen bei Gourmet ab und liefert diese direkt an Sozialeinrichtungen, wo sie an bedürftige Menschen verteilt werden“, erklärt Oliver Löhlein, Geschäftsführer des Samariterbund Wiens. „Auf diese Weise können wir dazu beitragen, dass hochwertige Speisen nicht weggeschmissen, sondern an armutsgefährdete Menschen weitergegeben werden. Unser Ziel als Lebensmittelretter ist es, Lebensmitteln eine zweite Chance zu geben, das Klima zu schonen und gleichzeitig bedürftige Menschen zu unterstützen“, ergänzt Georg Jelenko, Projektleiter der Samariterbund-Sozialmärkte.

„Durch vorausschauende Planung beim Einkauf, altersgemäße Portionsgrößen und unser flexibles Menü- und Bestellsystem kochen wir bereits möglichst genau für den Bedarf. Wenn trotzdem etwas übrigbleibt, liegt es uns am Herzen, dass die Speisen sinnvoll verwendet werden. Wir danken unserem langjährigen Partner für diese wichtige Arbeit“, betont Herbert Fuchs, Geschäftsführer GOURMET.

Das Projekt der Lebensmitteldrehscheibe und das Engagement von GOURMET beim Umwelt- und Klimaschutz sowie bei der Messung des CO2-Fußabdrucks von Speisen wurden mit Nachhaltigkeitspreisen der Stadt Wien ausgezeichnet.

Der Samariterbund Wien betreibt fünf Sozialmärkte in Wien, wo die Lebensmittelrettung schon seit vielen Jahren ein wichtiges Thema ist. Menschen mit geringem Einkommen können Nahrungsmittel kostengünstig einkaufen. Gespendete Speisen werden in den Einrichtungen für wohnungslose, obdachlose oder schutzsuchende Menschen kostenlos weitergegeben. Dies wird über das Projekt der Lebensmitteldrehscheibe effizient abgewickelt. Gerne werden weitere Partner in die Lebensmitteldrehscheibe nach Kontakt mit sozialmarkt@samariterwien.at aufgenommen.

GOURMET und den Samariterbund Wien verbindet bereits eine jahrelange sehr gute Partnerschaft. GOURMET arbeitet mit dem Samariterbund-Lieferservice „Essen auf Rädern“ zusammen - für beide ist sowohl bei der Produktion als auch bei der Auslieferung die ökologische Nachhaltigkeit von großer Bedeutung.

GOURMET setzt auf regionale, saisonale und biologische Zutaten und einen sparsamen Einsatz aller natürlichen Ressourcen. Beim Kochen und Kühlen der Speisen wird mit den beiden Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Frischküchen Wien und St. Pölten klimafreundliche Sonnenenergie verwendet.

Ebenso nachhaltig erfolgt die Auslieferung der Menüs über den Samariterbund an die rund 2.540 Kund*innen von „Essen auf Rädern“ in ganz Wien mittels 30 Elektro-Lastenfahrrädern und einem E-Auto. Die E-Bikes sind nicht nur umweltfreundlicher als herkömmliche PKWs, sondern auch kostengünstiger und schneller.

GOURMET ist Marktführer in der Gemeinschaftsverpflegung in Österreich und kocht für Kindergärten, Schulen, Unternehmen, Senior*innen und Senior*inneneinrichtungen, den Einzelhandel sowie bei Events und in Top-Gastronomiebetrieben. Als österreichisches Unternehmen mit mehr als 45 Jahren Erfahrung bietet Gourmet höchste Qualität, Sicherheit und Verlässlichkeit.

