Baustart für das IFA Prime Investment „V33“ in Salzburg

Salzburg (OTS) -



Spatenstich für das 65,6 Mio. Euro Immobilienprojekt

Bis 2024 realisiert IFA ein Mixed-Use Quartier mit Hotel, Gewerbe, Büros und gefördertem Wohnbau

Privatpersonen können sich ab rund 118.000 Euro Eigenmittel am exklusiven IFA Prime Investment „V33“ mit mittelfristigem Anlagehorizont beteiligen

Termingerecht erfolgte Anfang April der Spatenstich des 65,6 Mio. Euro Projekts „V33“, dem aktuellen Prime Investment der IFA AG. In Salzburger Toplage entsteht in der Vogelweiderstraße 33 ein modernes Stadtquartier mit einem durchdachten Mix aus gefördertem Wohnbau, Gewerbe, Büros und einem numa-Hotel – mit 120 Zimmern eines der letzten großen genehmigten Hotelprojekte der Mozartstadt. Die Fertigstellung ist für Herbst 2024 geplant.

„Mit V33 realisieren wir bereits das dritte IFA Prime Investment in Salzburg“, so IFA Vorstand Michael Baert. „Ein mittelfristiges Immobilieninvestment mit einem Anlagehorizont von rund 10 Jahren, bei dem man neben der Wertsteigerung von inflationsgeschützten Miet- und Pachteinnahmen profitiert. Zudem sind die gesamten Baukosten als Fixpreis garantiert. Das ist in heutiger Zeit keine Selbstverständlichkeit und bietet Investorinnen und Investoren zusätzliche Sicherheit. Eine Beteiligung an dieser einzigartigen Immobilie ist aktuell noch möglich.“

Mit „V33“ entsteht ein Stadtquartier, das mit optimaler Nutzung der attraktiven Lage und begrünten, öffentlich zugänglichen Außenbereichen eine Bereicherung für den begehrten Stadtteil wird. In Salzburg besonders stark nachgefragt ist zudem hochwertiger, leistbarer Wohnraum. „Ich freue mich, dass hier mit Unterstützung des Landes Salzburg 20 geförderte Mietwohnungen in höchster Qualität entstehen. Die begrünte Fassade zeigt, wie fortschrittlich hier gebaut wird“, so die Vorsitzende der NEOS Landtagsfraktion LAbg. Liesl Weitgasser als Vertreterin des Landes Salzburg anlässlich des Spatenstichs.

Nach Baustart ist ein Investment in dieses IFA Prime Investment weiter möglich. Private Anlegerinnen und Anleger können sich ab 118.002 Euro Eigenmittel an „V33“ beteiligen. Sie profitieren von einer attraktiven Rendite aus inflationsgeschützten Miet-/Pachteinnahmen nach Fertigstellung sowie vom geplanten Verkauf nach der Wertsteigerungsphase in rund 10 Jahren.

Alle Informationen zu diesem und weiteren Investments unter www.ifa.at

Über IFA – Institut für Anlageberatung

Einfach, smart und sicher in Immobilien investieren – das können private und institutionelle Investoren bei IFA. Österreichs führender Anbieter für direkte Immobilieninvestments hat seit der Gründung 1978 bereits 486 Projekte erfolgreich realisiert. Investoren haben IFA hierfür 2,54 Mrd. Euro anvertraut. Als Tochterunternehmen von SORAVIA und im Verbund mit der Gruppe bietet IFA Anlegern dabei das gesamte Leistungsspektrum für immobilienbasierte Investments mit kurz-, mittel- oder langfristigem Anlagehorizont. IFA ist Mitglied der Vereinigung Österreichischer Projektentwickler (VÖPE). www.ifa.at

Rückfragen & Kontakt:

Karin Sladko

IFA Marketing & Communications

Tel.: +43 1 71690 1426

E-Mail: k.sladko @ ifa.at



Michael Moser

Ecker & Partner Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: +43 660 315 1344

E-Mail: m.moser @ eup.at