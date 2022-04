Wien neu erleben durch eine digitale Schnitzeljagd am Smartphone oder Tablet

Mit interaktiven Rätsel-, Foto-, Video- und Augmented Reality-Aufgaben von Interactive Tours kann Wien via App ab sofort neu entdeckt oder erlebt werden.

Wien (OTS) - „Langweiliges Sightseeing mit Reiseführer in großen Gruppen war gestern. Einheimische und Gäste tauchen mit der neuen Schnitzeljagd am Smartphone oder Tablet nun ohne zeitliche Einschränkung spielerisch in die zahlreichen Geheimnisse von Österreichs Bundeshauptstadt ein.“, freut sich Mario Stoiber über den Start von Interactive Tours.

Spannende Auswahl an Rallyes und Schnitzeljagden

„Wien Highlights“ und „Wien für Entdecker“ richtet sich an Gäste aus dem In- und Ausland. „Wien für Wiener“ sowie „Wien für junge Abenteurer“ ist ein Angebot für Einheimische, die Wien schon etwas besser kennen. Beim „Poltern/JGA für Sie & Ihn“ gehen Verliebte und Verlobte auf Entdeckungsreise zu den romantischen und lustvollen Plätzen im Herzen Wiens. Gespielt werden kann bereits von einer Person. Die Teamgröße ist flexibel, am meisten Spaß macht es bei zwei bis drei Personen pro Smartphone bzw. drei bis sechs Spielern pro Tablet - und das ab einem Preis von 6,50 EUR pro Person.

Über Interactive Tours

Interactive Tours wurde von den erfolgreichen Betreibern der „Eventagentur Himbeere“ und der „Wiener Rätselrallye“ ins Leben gerufen. Beide Organisationen machen seit 2004 Rätselrallyes für Gruppen und haben bisher gemeinsam weit über 100.000 Kunden betreut. Mit Interactive Tours richtet sich das Angebot direkt an Endkunden. Weitere Regionen und Städte werden folgen.

