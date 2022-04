IVV und IMMO-CONTRACT fusionieren zu neuer Marke

Wien (OTS) - Das Ergebnis einer gelungenen Fusion ist ein moderner und kompetenter Immobilien-Experte für Abgeber und Erwerber. Aus IVV, dem Maklerunternehmen der SORAVIA-Gruppe, und IMMO-CONTRACT entwickelt sich die neue Marke IMMOcontract. Als Partner der Volksbank ist regionale Stärke garantiert.

Nach dem Kauf der IMMO-CONTRACT durch die SORAVIA-Tochter ADOMO vor einem Jahr wird im April 2022 der nächste Schritt in der Weiterentwicklung der Immobilienunternehmen gesetzt: Die Fusionierung der IVV (Immobilien Verkauf und Vermietungs GmbH) mit IMMO-CONTRACT führt zu einer Konsolidierung der Marken inklusive eines neuen Markenauftritts.

Als Folge eines intensiven Markenfindungsprozesses wurde nun der endgültige Name für die Zusammenlegung der beiden Maklerunternehmen festgelegt: IMMOcontract. „Mit dem Aufbau auf den ursprünglichen Markennamen IMMO-CONTRACT möchten wir besonders an die regionale Stärke und die Markenbekanntheit als Partner der Volksbanken anknüpfen“, zeigt sich der geschäftsführende Gesellschafter der neuen IMMOcontract, Sascha Haimovici, überzeugt.

Die Kombination der besonderen Stärken der IVV und der IMMO-CONTRACT verspricht die gesamte Servicepalette rund um Immobilien aus einer Hand - von der Unterstützung der Bauträger bei der Projektplanung über die Immobilienschätzung und Finanzierung bis hin zur Immobilienvermittlung. Haimovici weiß: „Aufgrund des Zusammenschlusses ist das Leistungsportfolio der neuen Marke IMMOcontract noch schlagkräftiger. Die jahrelange Erfahrung der IVV als Spezialist für Bauträgerprojekte, gepaart mit der Regionalität und Manpower der IMMO-CONTRACT, bietet unseren Kunden ein einzigartiges Service.“

Moderner Markenauftritt mit neuem Logo

Das neue Corporate Design der IMMOcontract überrascht und strahlt gleichzeitig Agilität und Kompetenz aus. Das Logo spiegelt die Vielfalt der unterschiedlichen Gebäude- und Objekttypen der IMMOcontract wider. Die sich zugeneigten Ms stehen für Partnerschaft und Zusammenhalt. Das kreisrund angelegte O repräsentiert den 360 Grad-Serviceansatz, den das mittlerweile 170 MitarbeiterInnen starke Maklerunternehmen verfolgt. Mit dem neuen Auftritt wird ein weiterer Schritt Richtung Digitalisierung und Moderne gesetzt.

Stärkung der Volksbanken-Partnerschaft

Die bereits bewährten Partnerschaften mit den Volksbanken in Wien, Niederösterreich und Oberösterreich sollen nun auf weitere Bundesländer sowie Spezialbanken ausgebaut werden. Das bietet den Immobilienabgebern neue attraktive Vertriebswege - ganz nach dem neuen Slogan „Mehrwert für Ihre Immobilie“. So hat die IMMOcontract beispielsweise eigene Screens für ihre Objektwerbung in rund 130 Filialen der Volksbanken. Gerade die direkte Außenwerbung trägt zur Stärkung des regionalen und überregionalen Vertriebs bei. Zudem ist auf der Website der Volksbank eine eigene Unterseite für die IMMOcontract integriert. Weitere Serviceleistungen wie die Vermittlung von Bauherrenmodellen, Beteiligungsmodellen, Immobilienanleihen, Vorsorge- und Anlagewohnungen sowie vieler weiterer Investmentprodukte wurden bereits umgesetzt.

Allgemeines über IMMOcontract

IMMOcontract bringt Mehrwert für Ihre IMMObilien. Mit mehr als 35 Jahren IMMObilienerfahrung und einem starken Partnernetzwerk ist das Unternehmen Spezialist für die Vermarktung und Vermietung von IMMObilien und deckt die gesamte Servicepalette rund um IMMObilien aus einer Hand ab – von der Projektplanung über die IMMObilienschätzung und Finanzierung bis hin zur Hausverwaltung. Durch die einzigartige Kooperation mit der Volksbank vermittelt IMMOcontract gemeinschaftlich Bauherrenmodelle, Beteiligungsmodelle, IMMObilienanleihen, Vorsorge- und Anlagewohnungen sowie viele weitere Investmentprodukte. Ein starkes, flächendeckendes Vertriebsnetzwerk, ausgezeichnete Beratungs- und Marketingkompetenz sowie effiziente digitale Lösungen runden das Portfolio ab. IMMOcontract ist eine Tochter der SORAVIA Gruppe.

Rückfragen & Kontakt:

epmedia Werbeagentur GmbH

Tanja Frömmig

T: +43 699 15 12 66 14

E: tanja.froemmig @ epmedia.at