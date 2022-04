Reminder: Einladung zum hybriden Pressegespräch anlässlich der Europäischen Impfwoche

Was macht den Erfolg von Impfungen aus?

Wien (OTS) - Impfungen retten Leben und bewahren Menschen vor Leid. Das funktioniert aber nur dann, wenn sie von vielen Menschen in Anspruch genommen werden und ausreichend Impfstoff zur richtigen Zeit am richtigen Ort vorhanden ist. Dafür braucht es einerseits Vertrauen in die Impfstoffe und andererseits ein komplexes Zusammenspiel von Politik, Behörden und Herstellern. Was Impfungen in der Vergangenheit bereits geleistet haben, welche Strategien die EU in Sachen Impfen verfolgt und welche Schritte notwendig sind, damit die Hersteller in der Lage sind, die notwendige Menge an Impfstoff zu liefern, besprechen Expert*innen im Rahmen eines hybriden Pressegesprächs am 22. April 2022.

Datum: 22. April 2022, 09.30 Uhr

Ihre Gesprächspartner*innen in alphabetischer Reihenfolge sind:

Dr. Wolfgang Bogensberger

Stv. Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich Mag.a Renée Gallo-Daniel

Präsidentin des Österreichischen Verbandes der Impfstoffhersteller (ÖVIH) Dr. Daniela Kasparek

Fachärztin für Kinder- und Jugendheilkunde

