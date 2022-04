Sport und Nachhaltigkeit sind ein gutes Team

markta, Österreichs erster digitaler Bauernmarkt und der Österreichische Betriebssport Verband schließen eine nachhaltige Kooperation ab.

Es ist absolut notwendig, als gutes Beispiel voranzugehen und so aufzuzeigen, dass es recht einfache Mittel und Wege gibt, intensiv auf Nachhaltigkeit und Regionalität einzugehen Florian Ram, Generalsekretär ÖBSV 1/2

Mit markta als Kooperationspartner ist es unkompliziert und vor allem sinnvoll, unseren AthletInnen und PartnerInnen eine Alternative zu herkömmlichen Glaspokalen und Medaillen anzubieten. Wir sind der Überzeugung, dass mit Essen – das zusätzlich auch noch aus der Region kommt – ein jeder etwas anfangen kann. Denn wer hat denn wirklich etwas von einem Pokal, der im Büro des/ der KollegIn verstaubt? Florian Ram, Generalsekretär ÖBSV 2/2

Wien (OTS) -

Ein Mehrwert für GewinnerInnen

Warum sich so wenige Sportvereine und -verbände mit den Themen „Nachhaltigkeit“ und „Regionalität“ auseinandersetzen, taucht immer öfter als Frage im österreichischen Sport auf. Die Anforderungen und Problemstellungen in puncto Klimaschutz betreffen alle öffentlichen Bereiche und so auch den Österreichischen Betriebssport Verband, kurz ÖBSV. „Es ist absolut notwendig, als gutes Beispiel voranzugehen und so aufzuzeigen, dass es recht einfache Mittel und Wege gibt, intensiv auf Nachhaltigkeit und Regionalität einzugehen“ , so Florian Ram, Generalsekretär des ÖBSV.

Eine schnelle Suche im Netz und eine Anfrage an den Anbieter „markta“ machte rasch klar, dass es ganz einfach sein kann, für FirmensportlerInnen eine lässige und zielführende Problemlösung in Form einer Kooperation zu schaffen. Pokale und Medaillen werden ab sofort in Geschenkkörbe umgewandelt, ÖBSV VeranstaltungsteilnehmerInnen finden demnächst in den Goodiebags ein nachhaltiges Geschenk und all das zu einem fairen Preis.

„Mit markta als Kooperationspartner ist es unkompliziert und vor allem sinnvoll, unseren AthletInnen und PartnerInnen eine Alternative zu herkömmlichen Glaspokalen und Medaillen anzubieten. Wir sind der Überzeugung, dass mit Essen – das zusätzlich auch noch aus der Region kommt – ein jeder etwas anfangen kann. Denn wer hat denn wirklich etwas von einem Pokal, der im Büro des/ der KollegIn verstaubt?“ , meint Ram.

Und so werden mit dieser Kooperation alle Beteiligten zu GewinnerInnen – nicht nur FirmensportlerInnen, sondern auch regionale Klein- und Familienbetriebe sowie LieferantInnen und BäuerInnen, die von markta für ihre hochqualitativen Produkte fair bezahlt und in ihrem Tun unterstützt werden.



Über markta

markta ist Österreichs erster digitaler Bauernmarkt, der regionale LebensmittelproduzentInnen und DirektvermarkterInnen mit Menschen zusammenbringt, die auf der Suche nach hochwertigen und regionalen Produkten sind. Im März 2018 hat markta eine neu gedachte Plattform für regionale Lebensmittel geschaffen. KundInnen können ein Vollsortiment aus Hunderten regionalen und saisonalen Lebensmitteln sowie Haushaltswaren einfach und bequem online bestellen. Weitere Informationen unter www.markta.at.

Über den Österreichischen Betriebssport Verband

Der Österreichische Betriebssport Verband unterstützt alle Bereiche der betrieblichen Gesundheitsförderung und ist vor allem Ansprechpartner für Bewegung rund um den Arbeitsplatz. So leistet der Verband einen Beitrag zu einem gesunden Lebensstil und ist damit beauftragt, Bewegung in Österreichs Unternehmen lebensweltnah und zielgruppengerecht anzubieten. Weitere Informationen unter www.firmensport.at.



