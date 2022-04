Gerettete Abendsegler erwachen aus Winterschlaf und sind bereit für die Rückkehr in ihre Heimat

170 gerettete Fledermäuse sind bereit ihre Flügel aufzuschlagen und gen Osten zu fliegen

Wien/Vösendorf (OTS) - Die 170 geretteten Fledermäuse, die im Dezember letzten Jahres aus einem Hochhaus gerettet wurden und seither im Tierschutzhaus in Vösendorf ihren Winterschlaf gehalten haben, schlagen langsam ihre Flügel auf. Schrittweise werden die Nachtschwärmer nun jeweils in Gruppen von 15-30 Fledermäuse ausgewildert und können den Rückflug in ihre Heimat antreten.

Ursprünglich aus Russland und Osteuropa zum Überwintern nach Österreich gekommen, hatten sich die Abendsegler einen Schlafplatz gesucht, aus dem sie selbst nicht mehr herauskamen, und wären ohne Hilfe mehrerer Tierschutzorganisationen und Helfern dort verendet. Dank rascher Hilfe konnten spezielle Kühlschränke angeschafft werden, um die Abendsegler, bis heute, bei konstanten 6 Grad Celsius einzuwintern. Das ist wichtig, denn der überwiegende Teil der nach Österreich kommenden Fledermäuse sind befruchtete Weibchen, deren Eizellen sich nur während des Winterschlafs in einem angemessenen Tempo entwickeln, um dann in ihrer Heimat die Jungen zur Welt bringen zu können. Würden die Abendsegler-Weibchen nicht ihren Schlaf bekommen, würden sich die Eizellen zu schnell entwickeln und die Jungtiere in Vösendorf geboren werden.

Die spezialisierten Pflegerinnen und Pfleger achten dabei auf die optimalen Witterungsverhältnisse und wildern die Fledertiere nun nach und nach aus. Bei Anbruch der abendlichen Dämmerung, frühlingshaften Temperaturen und geringer Windstärke sind die Bedingungen für die lange Heimreise optimal.

Bilder der Auswilderung

Ein Rückblick zur Rettungsaktion letzten Jahres

